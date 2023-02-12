5分鐘嗑208碗蕎麥麵！台灣正妹奪「日本大胃王亞軍」　超狂經歷曝

記者閔文昱／綜合報導

日本岩手縣花卷市今年舉辦第65屆「元祖一口麵全日本大賽」，其中，來自台灣的選手「小慧」以5分鐘吃下總計208碗的成績，不僅獲得了女子組第2名，更榮獲大會頒發特別獎「技能賞」，讓她興奮高喊「超開心的！很感謝大家的支持與鼓勵，給我滿滿的力量努力衝刺，我會再精進自己繼續加油的！」

「元祖一口麵全日本大賽」已經來到第65屆，比賽中有小學生、中學生、成人組等不同組別，一碗的份量大概就是一口的量，只要能在5分鐘內吃下最多碗麵的人，無論國籍年齡，就能獲得金賞冠軍。小慧最後吃下208碗，在女子組參賽選手中排名第二，冠軍則是由吃下228碗的岩渕恭史奪下。

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▲台灣大胃王「小慧」赴日參加一口麵大賽，榮獲亞軍。（圖／翻攝自Facebook／小慧就愛吃，下同）

小慧11日晚間也在臉書分享參賽心路歷程，她表示這次參賽是史上最緊張的一次，除了比胃容量也考驗每個人的速度與技巧，還要培養與給麵員的默契，尤其在一個人生地不熟的地方比賽，心情特別複雜，而這次得到了女子組的第二名，還拿到「技能賞」，讓她相當開心，「很感謝大家的支持與鼓勵，給我滿滿的力量努力衝刺，我會再精進自己繼續加油的！fighting！」

事實上，今年21歲的小慧來頭可不小，她過去曾因參加了交通部觀光局阿里山國家風景區管理處舉辦的「奮起湖便當節」，於25分鐘吃完八個便當，勇奪冠軍一戰成名，之後還參加由餐飲業者舉辦的大胃王挑戰，以25分36秒的成績完食7公斤的巨無霸漢堡薯條，打破台灣最快紀錄！

小慧日前還接續挑戰新竹店家限時60分鐘12公斤爌肉飯的個人賽，以42分32秒的成績完食，成為首位成功挑戰12公斤爌肉飯的選手，更被餐廳老闆譽為「不滅的神話」，驚呼表示：「前無古人，後無來者！食力堅強的大胃女神。」