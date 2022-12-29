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陪美國同事吃飯「點一樣的餐」！漢堡一上桌...他嚇傻：吃到絕望

▲在美國工作的日本網友，被餐廳的大份量食物嚇傻。（圖／翻攝自推特「@girlmeetsNG」）

▲在美國工作的日本網友，被餐廳的大份量食物嚇傻。（圖／翻攝自推特「@girlmeetsNG」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

美式料理以「巨大」份量聞名，因此外國人到美國時，常會被餐點份量嚇壞。一名日本網友分享和美國同事一同用餐，因不了解菜單，於是和同事「點一樣的」，餐點上桌後，超大漢堡直接讓他傻眼，吃到一半，店員又端上大份量甜點，讓他直呼「吃到絕望了」。

據日媒「まいどなニュース」報導，推特網友「山口慶明」是名在美國上班的日本人，日前他和美國同事一同到當地的餐廳吃午餐，因看不太懂菜單，便決定和同事點一樣的餐，不料大份量的餐點卻讓他超不習慣，他也將照片分享到網路，吸引不少相同經歷的人留言。

山口也貼上了漢堡及甜點的照片，從圖片中可以看出漢堡非常高，且有著3層厚厚的肉排，以及「加爆」的起司和滿滿的生菜還有炸薯條。山口表示，自己好不容易快將漢堡吃完時，店員端上來的甜點讓他感到絕望。

圖片中可見，甜點也是充滿熱量，有著蛋糕、奶昔，還灑滿巧克力糖，且份量也是十分巨大。山口表示，美國同事是位身高190公分、體重100公斤的壯漢，每次到這間餐廳都會這樣點，且都能滿足地吃完所有餐點，但此餐熱量高達5千大卡。

網友們看了紛紛留言，「看起來很好吃，但真的太大了」、「以前去舊金山，吃了塔可餅也是超大份」、「難怪美國人肥胖人口高」、「這該怎麼咬」、「那份甜點應該是我5歲時會超想要的夢幻甜點」、「太嚇人了這個份量」、「之前去美國玩，常吃不下晚餐，因為早午餐份量太大」。

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