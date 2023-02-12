幕後／綠區域立委「不保障現任」　新科不分區願轉戰、地方挑戰者動作多

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

迎戰2024總統及立委選舉，民進黨主席賴清德已數度表態「不會保障現任優先」，讓各選區挑戰者磨刀霍霍，而不分區立委部分，范雲被點名挑戰北市大安區。而陳靜敏也表態，護理人員的角色不該在國會缺席，若黨團認為自己能戰，自然願意接戰。

賴清德8日主持地方黨部主委會議時表態，希望盡快處理提名作業，推估時程會落在4、5月份。對於是否挑戰2024年區域立委選戰，陳靜敏表示，勸進的聲音很多，護理人員的角色不該在國會缺席，如果黨團認為自己能戰，自然願意接戰，但還是要看黨團的規劃。

陳靜敏坦言，公共事務參與是一門學問，自己是資深新人，一些策略跟地方經營上涉略比較不足，但在選舉上，若能爭取到30萬的護理人員支持，這是一個很大的戰鬥力。

對於選區考量，陳靜敏表示，有兩個思考方向，第一，可以透過大數據資料庫知道護理人員的分佈，藉此看出在哪一區的戰鬥力會最強，另一個可能性就是自己的所在地，也有現任或是艱困選區上的考量。

而普遍認為「藍大於綠」的北市大安區，綠營則有議員簡舒培、民進黨國際部主任謝佩芬、立委范雲被點名參戰，范雲僅表示，大安區是自己從學生時代到出社會後，一直生活的地方，對大安區有很深感情，但不管誰參選，都該思考如何讓大安區升級。

對於2024由不分區轉戰區域立委的可能性，民進黨立委湯蕙禎表示，自己不會爭取提名，以交棒給年輕人為主。民進黨立委羅美玲則指出，現階段著重新住民等議題，沒有爭取區域立委提名的想法。

除不分區外，來自地方的挑戰者也很多，桃園部分，上屆議員落選頭蕭立妍、前議員范綱祥、前立委余宛如都有意投入桃園第四選區立委初選，挑戰國民黨現任立委萬美玲。

余宛如表示，自去年底卸任後，很感謝一些朋友提供到不同領域發揮的機會，但幾經思考，身為桃園媳婦的她還是決定留在桃園，接下來她會勤走基層，聆聽民眾的聲音，並為參選立委的初選做準備。

宜蘭部分，傳出前宜蘭市長江聰淵、宜蘭小英之友會前主委黃建財都有意挑戰現任立委陳歐珀，對此，陳歐珀表示，尊重每個人參選的權利，希望彼此公平競爭、爭取選民認同。

台南前觀旅局長郭貞慧也早早表態，挑戰現任立委賴惠員，郭貞慧強調，她響應賴清德「不會有現任優先」的號召，初選是競爭不是鬥爭，民進黨要讓選民看到改革的決心。

台中部分，現任立委黃國書已退出民進黨，現以無黨籍身份和綠營黨團合作，他已宣布不再連任，但地方實力雄厚，也有不少基層黨員勸進，是否連任似乎還有懸念，而該選區還有議員江肇國，黃守達被點名參選。

在台中第三選區（潭子大雅）部分，前立委洪慈庸上屆僅以些微票差敗給國民黨現任立委楊瓊瓔，洪被點名再戰，但她以家庭因素婉拒。此外，議員周永鴻、蕭隆澤也被點名參戰。而前立委陳柏惟也傳出可能挑戰國民黨立委江啟臣，對此，陳僅回應，現階段把眼前工作做好，不管在哪個位置都全力以赴。