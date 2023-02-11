台灣人愛心爆棚！辦事處急喊「物資只收到今下午5時」：遠超預期

▲土耳其加濟安泰普省（Gaziantep）大量住宅倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

土耳其與敘利亞北部交界日前發生規模7.8強震，全球馳援，台灣也派出搜救隊前往支援，「駐台北土耳其貿易辦事處」稍早發文，感謝大家的愛心與善舉，目前募集到的物資，已經超過預期的量，因此決定提早結束募資活動，捐贈物資只收到今（11）日下午5時。

「駐台北土耳其貿易辦事處」稍早在臉書發文，開頭就寫道「緊急公告」，感謝台灣各界的愛心與善舉，目前募集到的物資量，已遠遠超出我們的預期，再加上土耳其國內也接受到，來自世界各國龐大的物資捐贈，「所以我辦事處決定，台灣的募集活動提前結束」，誠心向各界致歉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專提到，捐贈物資只收到2月11日，也就是今天的下午5時，「以郵戳和快遞寄件時間為憑，親送物資者亦同」，最後再次由衷感謝所有台灣人民源源不斷的愛心。

土耳其出身的藝人吳鳳對家鄉的災情相當關心，昨（10）日特別前往位於內湖的捐贈活動現場，發現有大量救援物資源源不絕地送入，親睹箱子塞滿會場的倉庫時，感到相當驚訝與感動，「連土耳其代表也很吃驚！」同時他也很感謝台灣人的善心，更說自己感動到差點在現場落淚。

▼吳鳳直擊台灣人捐物資多到爆滿。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）