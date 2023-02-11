土耳其震後大地裂開！空拍照曝「恐怖裂痕瘋狂蔓延」車輛緊急煞停

▲土耳其經歷強震後，空拍照顯示，當地地面出現了一條大裂縫，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

土耳其與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，如今死亡人數仍在攀升，現已突破2.3萬人。路透社最近在土耳其南部拍到，當地在經歷百年強震後，大地出現了一條大裂縫，橫跨田野、道路、溪流和山坡，可見地震當時的威力有多大。

據路透社報導，最新的空拍畫面攝於土耳其南部卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaras）省的Tevekkeli小鎮附近。從照片可見，可怕的大地震在當地留下了一條深不見底的鋸齒狀裂痕，而這條裂縫一直從路堤沿著寬廣的大地不斷蔓延至地平線。

報導稱，裂痕經過的地方處處坑窪不平，就連高速公路的泊油路和分隔島也都被震壞，多個路段甚至有巨石從路邊的小山滾落，導致車輛不得不急煞停車閃避，險象環生。

附近的Tepehan村也有一條裂縫橫越了民宅附近的樹林，導致多顆樹木被連根拔起後倒落在地。當地居民特米茲坎（Mehmet Temizkan）回憶，他們在地震發生後就一直處於驚恐之中，「沒有人知道我們是否能逃得出去或是活下來，我們失去了所有希望。我是在第二天早上看到這幅地獄景象時才知道，原來我們正處於震央」。