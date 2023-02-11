ChatGPT爆紅　家長瘋養孩子AI腦「Scratch課程成長3成」

▲ChatGPT爆紅，家長瘋養孩子AI腦，圖為學生從玩中學程式，創作遊戲成就感十足。（圖／TutorABC提供）

記者許敏溶／台北報導

人工智慧開發商 OpenAI 的聊天機器人「ChatGPT」最近超夯，引起全球關注，也宣告人類和AI（人工智慧）共存共活時代來臨，語言程式已是不可或缺的能力，而TutorABC旗下兒童品牌tutorJr，順勢推出Scratch線上程式教育課程，近期諮詢熱線不斷，課程也成長3成，尤其以學齡期兒童家長詢問度最高，目的就是希望培養孩子AI腦力及能力。

近期ChatGPT聊天機器人亮相，成為最火熱的新話題，也掀起AI聊天機器人的狂熱旋風，凸顯人類和AI未來將共存共活已是不可逆趨勢，全球線上學習平台TutorABC旗下兒童品牌tutorJr，推出Scratch線上程式教育課程，近期詢問度暴增。

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TutorABC行銷副總黃馨儀表示，不少家長好奇這門課程內容，最多詢問教什麼？好學嗎？幾歲的孩子開始學吸收最快等問題，但請家長不用擔心，這是一門在遊戲中輕鬆學的有趣課程，透過堆積木，創作自己的遊戲，不只得到程式能力，更建立起終身受用的運算思維，在現代科技生活中增能，掌控科技的能力。

▲ChatGPT爆紅，家長也提早讓孩子接觸AI，圖為醫生爸爸陪兒子進入AI程式世界。（圖／TutorABC提供）

黃馨儀舉例說，Scratch線上課程雖是玩遊戲，但最厲害的是教你寫遊戲，老師用堆積木的方式教學，每一個Y軸、X軸組合能有不同指令，發生不同程式效果，左右、上下、攻擊，所有你想得到的動作都能創造，盡情發揮想像力，讓喜歡玩3C的孩子，手腦反應都更加敏捷，爸媽們若能把握孩子這個特性，從程式設計學起，運用拉動、組合積木的舉動，透過螢幕直接看到腦中預想的結果，可以快速檢視邏輯是否正確，是相當好的思考訓練，也是培養孩子激發創意聯想的最佳舞台。

黃馨儀進一步說明，tutorJr所規劃的Scratch一對一課程，有效填補學校大班教學，難以深入學習的不足，並具備不少優點，包括獨家開發的STEAM教材，和108年課綱相結合，循序漸進，上課輕鬆有感，以及師資團隊經過專家考核，都畢業於知名理工大學，當孩子碰到問題時，老師可以即時糾正進行正確示範，上課彈性自由安排，每一季還會選出優秀作品給予獎勵。