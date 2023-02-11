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快訊／今增82死！本土+18000　40多歲男高燒、跌倒「住院逾2周亡」

▲▼指揮中心 莊人祥 發言人。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心 莊人祥 發言人。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情連8降！中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增18,000例新冠本土個案及300例境外移入；另確診個案中新增82例死亡。死亡個案最年輕為40多歲男性，有膽結石及肝硬化病史，曾接種2劑新冠疫苗，1月中旬因高燒、抽搐、跌倒到急診檢查新冠陽性，且有雙側肺炎與急性膽囊炎，收治住院仍不幸於2月初過世。

指揮中心表示，今日新增之18,000例本土病例，為8,067例男性、9,923例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,500例)，高雄市(2,245例)，臺中市(2,195例)，桃園市(2,015例)，臺北市(1,649例)，臺南市(1,475例)，彰化縣(866例)，屏東縣(508例)，新竹縣(493例)，新竹市(420例)，雲林縣(416例)，苗栗縣(379例)，宜蘭縣(376例)，基隆市(332例)，南投縣(262例)，嘉義縣(251例)，花蓮縣(244例)，嘉義市(162例)，臺東縣(99例)，澎湖縣(76例)，金門縣(33例)，連江縣(4例)。

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▲▼指揮中心2/11公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心2/11公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增82例本土病例死亡個案，為53例男性、29例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、79例具慢性病史、59例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年10月20日至今(2023)年2月7日，死亡日期介於去年10月24日至今年2月8日。

今日新增1例特殊死亡個案，為40多歲男性，有膽結石及肝硬化病史，曾接種2劑新冠疫苗。1/17因高燒、局部抽搐、跌倒至急診，採檢新冠快篩及PCR皆陽性確診，檢查有雙側肺炎及急性膽囊炎收治住院，接受瑞德西韋、類固醇及抗生素等藥物及膽囊引流治療，亦因呼吸窘迫插管使用呼吸器轉入加護病房，雖經積極救治仍不幸病況惡化於2/3過世。死因為新冠病毒感染、急性膽囊炎、肝硬化併肝衰竭。

▲▼指揮中心2/11公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心公布本土病例分析、中重症統計及新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心2/11說明新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增300例境外移入個案中，為109例男性、191例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於今年1月11日至2月9日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

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