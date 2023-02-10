屏東合力旺勝利加盟店12日開幕　備有毛小孩寵物友善空間

▲屏東合力旺勝利加盟店12日開幕 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東合力旺勝利加盟店於今(10)日開幕，由屏東仲介公會前理事長也是合力旺事業總經理蔣政良率領服務團隊為屏東鄉親服務，並由在地深耕多年的青年楊國賓擔任店東，用親切與專業，服務客戶。

到場人員有住商總部主管、屏東不動產仲介公會理事長邱材賢、屏東縣地政士公會理事長江如英及台灣民眾黨屏東縣黨部主委林育先等人。

蔣政良總經理表示，本身擁有非常多年不動產經營的經驗，也加盟過許多房仲體系，住商不動產對他來說，印象最深刻的就是重視人文教育，每一位從業人員都要閱讀學習弟子規，希望提升人文素養，讓服務品質更好。

台灣民眾黨屏東縣黨部主委林育先表示，住商不動產勝利店的店東楊國賓是其國小同學，今日看到同學在家鄉就業進而創業，感到非常開心，也祝福合力旺團隊，業績長紅，鴻圖大展！

住商不動產勝利店裡頭充滿著創意與巧思，除了目前全國唯一的住商叔叔作為招牌意象，並將洽談室打造成溫馨的空間，此外，為方便毛小孩的家長洽談商務，這裡也是寵物友善空間，希望帶給買賣雙方良好的交易體驗，合力旺團隊會用心提升服務品質，一起為屏東不動產市場打拚。