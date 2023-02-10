　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東合力旺勝利加盟店12日開幕　備有毛小孩寵物友善空間

▲屏東合力旺勝利加盟店12日開幕 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東合力旺勝利加盟店12日開幕 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東合力旺勝利加盟店於今(10)日開幕，由屏東仲介公會前理事長也是合力旺事業總經理蔣政良率領服務團隊為屏東鄉親服務，並由在地深耕多年的青年楊國賓擔任店東，用親切與專業，服務客戶。

▲屏東合力旺勝利加盟店12日開幕 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東合力旺勝利加盟店12日開幕 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

到場人員有住商總部主管、屏東不動產仲介公會理事長邱材賢、屏東縣地政士公會理事長江如英及台灣民眾黨屏東縣黨部主委林育先等人。

蔣政良總經理表示，本身擁有非常多年不動產經營的經驗，也加盟過許多房仲體系，住商不動產對他來說，印象最深刻的就是重視人文教育，每一位從業人員都要閱讀學習弟子規，希望提升人文素養，讓服務品質更好。

台灣民眾黨屏東縣黨部主委林育先表示，住商不動產勝利店的店東楊國賓是其國小同學，今日看到同學在家鄉就業進而創業，感到非常開心，也祝福合力旺團隊，業績長紅，鴻圖大展！

住商不動產勝利店裡頭充滿著創意與巧思，除了目前全國唯一的住商叔叔作為招牌意象，並將洽談室打造成溫馨的空間，此外，為方便毛小孩的家長洽談商務，這裡也是寵物友善空間，希望帶給買賣雙方良好的交易體驗，合力旺團隊會用心提升服務品質，一起為屏東不動產市場打拚。

ET快訊
快訊／酒後「開特斯拉兜風」撞路樹！副駕命危　執行長3萬交保
3／12前免費搭！他首日直擊「安坑輕軌這1站」驚呆：排500
便當店「2個月漲2次」崩潰！　網嘆：快活不下去
快訊／恐怖畫面曝！　2小六女童遭高速撞飛死
GOT7成員宣布分手網紅女友！　15個月戀情告終
台南自小客行駛中「離奇爆炸」！　駕駛慘死
好市多會員「一次收3張CUBE卡」　網喊VVVIP！真相曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高檢署「醫療事故預防及爭議處理法研討會」　盼減少醫療糾紛

百年首度！金唐殿百足真人蜈蚣陣　遶「進」蕭壠文化園區祈福

為土耳其災區募毛毯200條　「桃園愛心蔬食善緣會」Line群秒達標

表揚推動司法保護績優榮譽觀護人 49人獲獎…屏檢察長代法務部頒獎

民進黨台南主委被指介入長照標案　藍軍提醒新議員利益迴避

獨居老深夜外出購物跌倒　暖警助返家

屏東合力旺勝利加盟店12日開幕　備有毛小孩寵物友善空間

嘉義民生公園道將圳啟用　結合大學校園打造水岸森林廊道

肯定花蓮永續旅遊能量　ESG旅遊協會洞察先機首發踩線

王正坤醫師慰勞一分局　王定宇、葉澤山副市長出席勉勵

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵2分鐘影片曝(更)　

回家假裝忘記幫比熊犬擦腳　牠呆站門口2mins乖等媽咪

陳曉直球告白「妳長得像我老婆」！　陳妍希羞回：什麼意思...也太閃＞＜

5歲妹困瓦礫51小時被抱出！　「可是我很重」讓救難隊員笑了

高檢署「醫療事故預防及爭議處理法研討會」　盼減少醫療糾紛

百年首度！金唐殿百足真人蜈蚣陣　遶「進」蕭壠文化園區祈福

為土耳其災區募毛毯200條　「桃園愛心蔬食善緣會」Line群秒達標

表揚推動司法保護績優榮譽觀護人 49人獲獎…屏檢察長代法務部頒獎

民進黨台南主委被指介入長照標案　藍軍提醒新議員利益迴避

獨居老深夜外出購物跌倒　暖警助返家

屏東合力旺勝利加盟店12日開幕　備有毛小孩寵物友善空間

嘉義民生公園道將圳啟用　結合大學校園打造水岸森林廊道

肯定花蓮永續旅遊能量　ESG旅遊協會洞察先機首發踩線

王正坤醫師慰勞一分局　王定宇、葉澤山副市長出席勉勵

高檢署「醫療事故預防及爭議處理法研討會」　盼減少醫療糾紛

百年首度！金唐殿百足真人蜈蚣陣　遶「進」蕭壠文化園區祈福

愛貓睜眼不動！她崩潰狂喊　下秒本尊現身「發生什麼事？」

儲蓄險該買嗎？小資族第一張保單「必挑1重點」　保險規劃3字訣曝

梁文傑關版舊臉書！藍立委號召網友協尋　狠批「被迴力鏢嚇到」

快訊／酒後被拱「開特斯拉兜風」撞路樹！執行長3萬元交保

竹市足球場花上億...完工4年踢不了　高虹安：與前任宣傳落差很大

把握周末出遊！下周雨區擴大　一圖看低溫崩跌「最凍時間曝」

泊車小弟誤踩油門釀「藍寶堅尼互撞」　2輛要4000萬！他崩潰喊完蛋

為土耳其災區募毛毯200條　「桃園愛心蔬食善緣會」Line群秒達標

高雄觀光嬌點「非花瓶」！仙氣女警扮學生妹　狠跨毒販勇猛逮人

地方熱門新聞

發完最後1箱抗病毒藥藥師馮水源告別人世

綠島2歲女熱衰竭　直升機1小時搶命

竹北3里受火砲訓練影響　國軍贈1000萬元

亞洲大學教職員自發捐1日所得賑災　董事會加碼148萬

響應土耳其地震救災　中國醫藥大學附設醫院捐助500萬台幣

日本官員考察台南新化果菜市場讚譽有加

桃園燈會還有三天！搭火車來富岡抽黃金

營養午餐變黯然銷魂飯？網友不領情

宮廟企業聯合捐贈土城分隊車庫擴建工程

台南亞太國際棒球訓練中心2期工程進度達8成

徐榛蔚發起員工一日捐　助土、敍2國災民

台北50年回收廠停業　他斷炊淚：不撿了

「天穿日」祭天祈福　還有吃年糕和穿耳洞

新竹公園櫻花季周六開幕

更多熱門

相關新聞

高雄透天案最密集區激戰　免2千萬可買5房雙車別墅

高雄透天案最密集區激戰　免2千萬可買5房雙車別墅

近年由於地價、房價逐漸攀高，高雄的透天新案逐年減少，不過小港的桂林商圈目前銷售中及興建中的透天建案就有約10場，密集度相當高，甚至有新案開價1688萬元起可買雙車別墅，銷售狀況佳。總價超過2000萬元的新案，部分也因為建商品牌形象佳，受到消費者注意。

每100戶成交10.5棟！　龜山家戶購屋比全台最高

每100戶成交10.5棟！　龜山家戶購屋比全台最高

「故意的！」高雄豪宅開價多1位數　明眼人洩：為搏眼球

「故意的！」高雄豪宅開價多1位數　明眼人洩：為搏眼球

全國移轉棟數跌破32萬棟創3年新低　新竹市跌逾3成最慘

全國移轉棟數跌破32萬棟創3年新低　新竹市跌逾3成最慘

逆風操盤！論壇自辦投票　近4成網友「今年想買房」

逆風操盤！論壇自辦投票　近4成網友「今年想買房」

關鍵字：

屏東合力旺勝利加盟店邱材賢楊國賓蔣政良住商不動產林育先

讀者迴響

熱門新聞

美光裁員！工程師淚「交完識別證就走人」

男星住土耳其飯店遭活埋4天「確認罹難亡」！

一家人小琉球住民宿　全身癢急退房

女兒電話稱「好冷」　媽隔天赫見遺體

隋棠風波後首現身！「憔悴模樣曝光」

快訊／民權西路死亡車禍！女騎士擦撞倒地遭輾斃

劉亞仁爆碰毒5年！職員看過他3次「其他藝人也上癮」：醒了就注射

「國師」唐綺陽23歲陪酒畫面曝

搜救犬咬雞腿被罵！她火大開嗆「身為人類你救過誰」

女子單身11上網買DIY授精盒　成功當媽

隋棠吐委屈再發聲！「世界變得一言難盡」

迪麗熱巴2度被瘋傳懷孕！機場被拍遮肚…狗仔Tag恭喜黃景瑜

想賺錢拍A片　演技爛到被封殺

三寶媽喝醉睡大橋　遭車輛輾斃

銘傳大學旁「正妹賣黑絲襪控肉飯」！超大車頭燈狂晃

更多

最夯影音

更多
台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝
李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面