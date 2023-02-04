元宵節12禁忌曝！命理師警告：「做這事」恐讓整年財運全掉光

▲元宵節是求轉運的好時機，不過也有禁忌得注意。（圖／Unsplash、Pixabay）



實習記者林郁婷／綜合報導

周日（5）即將迎來農曆正月十五元宵節，這天除了要吃湯圓，也是求轉運、補財庫的好時機。命理師楊登嵙就建議，可以在家準備好三牲、水果、貢品和專用紙錢，向天官大帝祈福保佑，或是到主祀天官大帝的廟拜拜；不過，楊登嵙也提醒，這天有12項禁忌要注意，若不小心觸犯，像是當天應該要避免剪髮，也不要借錢給別人，以免未來一整年都衰運纏身。

元宵節12禁忌：

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1.不與人爭吵

這天是天官大帝誕辰日，應以喜慶為主，因此夫妻間最好不要鬧矛盾，也不要打罵小孩，避免為家裡帶來霉氣。

2.避免剪髮

由於髮諧音「發」，若在這天剪頭髮的話，就會把好運、財運都給剪掉，難以在新的一年存到錢財。

3.避免看醫生

除非病情突然加重，或先前已經住院，否則這天去看醫生，容易引來整年病痛不斷之兆。

4.避免工具或設備損壞

這天有東西損壞，意味著一整年的財富都將流失以及霉運籠罩，最好預先檢查，做好準備。

5.避免到荒郊野外

特別是身體虛弱、運氣差的人，不要到野外墳地或靈骨塔等陰氣重的地方，以免沾染晦氣。

6.防範丟失財物

這天丟失財物，代表沒有能力照顧好錢財，會導致整年錯失好機會。

7.不要借錢給別人

否則容易讓別人借走你今年的好運氣。

8.米缸不見底

米缸見底有斷炊隻凶兆，影響財運。

9.衣服不要弄破

否則整年都會有破財、倒霉之兆。

10.不要殺生見血

容易引發破財及血光之災，但若是本身以此為職業，就沒有這樣的禁忌。

11.不可說髒話爆粗口

否則今年會禍從口出，而帶來口角是非。

12.不可穿黑白條紋相間的衣服

因為這2種顏色都和牢獄、死亡有關，元宵節這天穿這類衣服會事事不能如願。