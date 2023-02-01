耗資12.4億！國1五楊中豐交流道開工　「拚114年底通車」

▲國1中豐交流道開工，114年底通車。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

國1五楊高架增設中豐交流道，耗資12.4億元，今(2/1)舉辦開工典禮，交通部長王國材表示，中豐交流道預計將花3年時間，拚114年12月完工，盼早點通車服務民眾。

高公局今於桃園舉辦「國道1號中豐交流道新建工程暨主線配合改善工程」開工祈福典禮，交通部長王國材、桃園市長張善政等人出席，王國材致詞時表示，除今日辦理開工動土的中豐交流道新建工程外，近年交通部於桃園市有許多重大工程，如桃園鐵路地下化、機場捷運延伸中壢等，後續期盼與桃園市府緊密合作，如期如質完工，讓民眾儘早體驗更優質的公共運輸服務。

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▲交通部長王國材(右)、桃園市長張善政(左)出席國1中豐交流道開工典禮。（圖／高公局）

王國材受訪時也指出，國1五楊高架102年完工，僅有系統交流道銜接，沒有從高架段下來的交流道，這幾年青埔、中壢發展，地區國道非常壅塞，譬如中壢和內壢等，中豐交流道剛好在中壢、內壢間，扮演疏散和配合未來航空城發展角色，今天如期動工，將用3年時間，預計114年12月完工，希望早點完成服務地區鄉民。

高公局局長趙興華則表示，中豐交流道原列於國道1號五楊拓寬計畫範圍，位於內壢交流道至中壢交流道間，惟因用地徵收範圍大，影響居民甚鉅，爰決議暫緩納入。後經與桃園市政府多次協調，改以縮小規模，分階段施作方式辦理，優先闢建往返台北地區之匝環道，南向部分則併同後續「國道1號楊梅至頭份段拓寬計畫」一併檢討辦理。同時為優化主線及臨近道路運輸能量，也於計畫內併同辦理主線改善工程。

▲國1中豐交流道開工，114年底通車。（圖／高公局）

中豐交流道新建工程暨主線配合改善工程契約金額為12億4300萬元，工期約3年，預計提前於114年底前完工。

高公局表示，通車後將可快速紓解「高鐵桃園站產業專用區」每年700萬之商務觀光人潮及車流；另可配合機捷A21轉運站之設置，提供民眾「桃園機場捷運」與「大眾客運系統」相互轉乘之服務，有效串接中壢與桃園高鐵運輸動線，帶動桃園新舊都心發展，提升大桃園地區交通服務水準。