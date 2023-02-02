中橫關原段年後續搶修！每日4次放行管制　路況不佳將立即封閉

▲▼中橫關原路段自去年4月26日發生大規模坍方後，持續搶修至今。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春節連假過後中橫公路台8線117.4k關原災害路段接續搶修，公路總局1日表示，交通管制路段已再度恢復每日4次放行(無論平日或假日)，每日放行時段分別為上午7時至8時(時段內放行)、上午10時放行1次、中午12時至13時(時段內放行)、下午15時放行1次，其餘時間封閉。

第四養護工程處指出，管制區間為台8線114.6k（合歡派出所前）~120.6k（金馬隧道），西端管制點距大禹嶺約4公里，東端管制點距太魯閣（橫貫公路牌樓）約64公里。

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太魯閣工務段為利民眾充分瞭解台8線117.4k關原災害搶修交通管制資訊，除提供全年無休24小時專人接聽路況查詢電話（03-8610775、03-9962683）及沿途13處據點放置路側管制時段告示牌之外，並透過公路總局第四區養護工程處及第二區養護工程處共同於台8線大禹嶺至新城沿線10處電子資訊看板（CMS）及台8線梨山至大禹嶺沿線2處CMS與台14甲線沿線2處CMS推播管制訊息。

公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段特別籲請用路人行駛山區道路前應預先掌握氣象資訊及道路通阻或交通管制狀況，行經管制路段請耐心配合，小心駕駛依序通過；災害路段目前尚屬搶修復建階段，放行期間如遇天候狀況不佳（強降雨、濃霧無法監看邊坡等）或持續落石有擴災之虞時，搶修團隊仍不排除立即停止放行，封閉道路。