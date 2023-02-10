俄軍「1800坦克400戰機」10天內發動新攻勢　烏想用英長程導彈反擊

▲烏克蘭利用美國軍援的多管火箭系統海馬斯（HIMARS）在多地扭轉戰況。（圖／翻攝twitter@Oleksii Reznikov）

記者吳美依／綜合報導

烏俄戰爭將於2月24日屆滿一年，外界預期戰況升溫。烏克蘭軍方估計，俄國已經準備好1800輛坦克及400架戰機等強大火力，在未來10天內發動新一波攻勢。國防部消息人士更爆料，基輔準備使用英國軍援的長程導彈，打擊2014年遭莫斯科併吞的克里米亞半島，烏英雙方正在進行相關討論，但一切尚未敲定。

烏克蘭總統及英國首相8日簽署「英烏團結聲明」，澤倫斯基呼籲西方提供戰機及長程導彈，警告缺乏軍援恐讓戰爭陷入停滯，蘇納克（Rishi Sunak）談及軍援則直言「沒有什麼事情是不能談的」。

《每日郵報》爆料，英國可能提供魚叉反艦導彈（Harpoon anti-ship missiles ），其射程約150英里（約241公里），造價約120萬英鎊（約新台幣4380萬元）。《泰晤士報》報導，暴風影巡弋飛彈（Storm Shadow）也在討論之列，其射程約250英里（約402公里），造價220萬英鎊（約新台幣8028萬元）。

▲俄軍黑海艦隊在克里米亞外海軍演。（圖／路透）

一名烏軍官員匿名接受《外交政策》採訪時說，「我們預期未來10天出現一場新的大規模入侵」，基輔估計俄軍已準備好1800輛坦克、400架戰機、300架直升機、2700組火炮系統、810組蘇聯時代多管火箭發射系統。

烏軍表示，隨著戰爭即將屆滿一年，俄軍在烏東集結數十萬兵力，試圖利用蠻力及人海戰術，鯨吞蠶食烏克蘭防線。自去年9月頒布動員令以來，烏國境內俄軍數量已逾30萬人。