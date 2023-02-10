　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

路上妹子綁馬尾「已退流行？」　網分析原因：超不方便

▲綁馬尾。（圖／記者曹悅華攝）

▲原PO驚問，難道綁馬尾退流行了嗎？（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

漂亮髮型能影響氣質，也會讓顏值翻倍！一名女網友近日觀察路上妹子們，發現綁馬尾的人不比以前多，讓她感到納悶「馬尾是不是退流行了呢？」文章引發討問，過來人分析「因為漂亮的馬尾很難綁」、「騎車不方便戴安全帽」。

一名女網友在PTT以「綁馬尾是不是退流行了」為標題發文，身為馬尾控的她表示，這幾年比較少看路上妹子綁馬尾，「不知道是不是我的錯覺...」對此，原PO也好奇拋問「根據大家的觀察，馬尾是不是退流行了呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，網友熱烈討論，「常常綁馬尾拉扯頭皮，只會掉頭髮而已」、「只是你身邊的人老了，越來越不想整理頭髮」、「我是長越大就越懶得綁頭髮了」、「不就基本髮型，哪有什麼退不退流行？」「短髮才是王道」、「比較正的都剪包柏頭了」。

不過也有網友分析，「綁高馬尾沒辦法戴安全帽啊」、「因為漂亮的馬尾很難綁」、「馬尾綁得好看超加分的」、「馬尾要綁得高而且整齊、沒有散髮，超難」、「現在流行鯊魚夾」、「騎車不方便戴安全帽」。

事實上，女生綁馬尾的舉動，特別容易讓另一半看得失魂。過去也有男網友在《爆廢公社公開版》表示，「為什麼男人總喜歡女人綁馬尾時的樣子？」，他感嘆「我一時之間也說不出來，有人可以解釋嗎？」

網友看完紛紛留言，「因為綁馬尾時候最美最吸引人」、「綁馬尾看起到特別的美」、「因為綁馬尾的時候會挺胸」、「馬尾看起來乾淨清爽，精神煥發的感覺」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

ET快訊
海陸女兵寢室遭脫光　督導長壓牆性侵　
搜救犬咬雞腿被罵！她火大開嗆「身為人類你救過誰」　網一面倒力
上萬魚屍橫躺沙灘！　居民嚇「住80年第一次看到」
LIVE／土耳其「奇蹟寶寶」千萬人爭養！男星遭活埋　隋棠挨罵
快訊／開車癲癇發作撞噴2路人1插管　監理所：繳回駕照否則註銷
台大高材生下場超慘！　被國安局退訓「報復上PTT洩情報」
土耳其絕望1幕！醫院停車場成「露天太平間」　滿地屍袋中尋親

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他開車癲癇發病撞飛路人！學者曝「駕照管理2大漏洞」： 便民過頭

展望會1志工死亡⋯土敘強震破萬死！難民：不確定能否過完這冬天

陌生帳號深夜傳「無碼打飛機」　主角是閨蜜男友！恐怖內幕曝光

新加坡出現非洲豬瘟　農委會：即起從星國入境帶豬肉產品罰20萬↑

撩到算你有本事！「史上最難撩」TOP3星座　水瓶一眼定生死

口罩2／20鬆綁！他點出1規定「不合理」：要影響多少健康的人？

路上妹子綁馬尾「已退流行？」　網分析原因：超不方便

日本品質高「為何旅遊很便宜？」　內行人推爆1原因：台灣太盤

搶攻頂級旅遊！星宇航聯手星野　「夢幻北海道雪國」3天2夜2萬元↑

發生率雖低但危險！花蓮2嬰幼兒反覆發燒　原來這個病作祟

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵2分鐘影片曝(更)　

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

陳曉直球告白「妳長得像我老婆」！　陳妍希羞回：什麼意思...也太閃＞＜

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

回家假裝忘記幫比熊犬擦腳　牠呆站門口2mins乖等媽咪

5歲妹困瓦礫51小時被抱出！　「可是我很重」讓救難隊員笑了

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

他開車癲癇發病撞飛路人！學者曝「駕照管理2大漏洞」： 便民過頭

展望會1志工死亡⋯土敘強震破萬死！難民：不確定能否過完這冬天

陌生帳號深夜傳「無碼打飛機」　主角是閨蜜男友！恐怖內幕曝光

新加坡出現非洲豬瘟　農委會：即起從星國入境帶豬肉產品罰20萬↑

撩到算你有本事！「史上最難撩」TOP3星座　水瓶一眼定生死

口罩2／20鬆綁！他點出1規定「不合理」：要影響多少健康的人？

路上妹子綁馬尾「已退流行？」　網分析原因：超不方便

日本品質高「為何旅遊很便宜？」　內行人推爆1原因：台灣太盤

搶攻頂級旅遊！星宇航聯手星野　「夢幻北海道雪國」3天2夜2萬元↑

發生率雖低但危險！花蓮2嬰幼兒反覆發燒　原來這個病作祟

小米汽車研發團隊突破2300人　雷軍發豪語：15至20年後進入世界前五

情人節限定！　超商「10元霜淇淋、可可飲」限時1天搶

女兒在家上課怕吵！　父母竟砸4.5萬裝「居家隔音艙」阻斷噪音

梁文傑改口「兩岸要交流」　國民黨轟：換了位子連膝蓋都換

陳偉殷「各地工作」講到小孩就心痛！　欠老婆一個蜜月：妳辛苦了

47歲鄭世忠成「史上最年輕」體育署長　經典賽、亞運考驗接著來

林書豪親口保證12日上場　鋼鐵人宣布「豪神首秀」門票完售

創意落選MSCI成分股　M31成黑馬獲選「股價卻翻黑」

土耳其紙鈔藏1亮點！國父竟然「轉頭笑了」　網笑：不敢用了啦

女兵軍營前遭「開車猛撞再輾」　慈父肉身擋車...惡男友下場曝光

生活熱門新聞

一家人小琉球住民宿　全身癢急退房

想賺錢拍A片　演技爛到被封殺

2/20起室內脫口罩！8場所仍要戴

室內脫口罩懶人包！2/20起只剩2類場所要戴

從「出生月份」測你愛情觀！年底生超貪玩　必須有人管

12星座男「最不想結婚」排行榜！

赴土耳其台灣搜救隊長　311大地震也在

存完載具「一堆人下秒1要求」！超商店員傻了

12星座「情人節運勢」一次看！

中部「1家手搖飲」爆紅！新客一喝超驚喜

宜蘭一道光劃破夜空　天文專家解謎

Netflix郵件詐騙　3大破綻辯真假

北台變天有雨！　情人節「強烈冷氣團」越晚越濕10℃

停車場見賓士Logo變粽子　網喊快跑！

更多熱門

相關新聞

觀光嬌點「非花瓶」！仙氣女警扮學生妹　狠勁跨騎抓販毒嫌

觀光嬌點「非花瓶」！仙氣女警扮學生妹　狠勁跨騎抓販毒嫌

高雄市一名21歲的張姓男子，找來未成年少年組成販毒集團，為了一舉破獲該集團，警方派出兩名長相「幼齒」的女警假扮姐妹花來靠近他們，最後終於將他們逮捕。

短髮妹「邊笑邊晃北半球」震暈14萬人！球迷秒認出

短髮妹「邊笑邊晃北半球」震暈14萬人！球迷秒認出

追求宮廟正妹被拒！半夜連打85通電話　狂男慘了

追求宮廟正妹被拒！半夜連打85通電話　狂男慘了

正妹老師「巨球迸出」幫貓刷牙！網狂重播：人不如貓

正妹老師「巨球迸出」幫貓刷牙！網狂重播：人不如貓

鴛鴦大盜有眼光專偷高價安全帽

鴛鴦大盜有眼光專偷高價安全帽

關鍵字：

綁馬尾退流行正妹妹子安全帽

讀者迴響

熱門新聞

男星住土耳其飯店遭活埋4天「確認罹難亡」！

一家人小琉球住民宿　全身癢急退房

女兒電話稱「好冷」　媽隔天赫見遺體

美光裁員！工程師淚「交完識別證就走人」

「國師」唐綺陽23歲陪酒畫面曝

女子單身11上網買DIY授精盒　成功當媽

三寶媽喝醉睡大橋　遭車輛輾斃

想賺錢拍A片　演技爛到被封殺

迪卡儂走下神壇？鄉民推「這款才是王道」

救援土耳其！搜救犬阿蘭累到打呼

隋棠吐委屈再發聲！「世界變得一言難盡」

2/20起室內脫口罩！8場所仍要戴

鮮肉偶像「二手市場擺攤」流浪近況曝！

台中行人遭失控轎車撞到昏迷搶救中　現場慘況曝

美光宣布高階主管減薪高達20%　停發獎金

更多

最夯影音

更多
台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝
李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵2分鐘影片曝(更)　

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵2分鐘影片曝(更)　

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面