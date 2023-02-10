路上妹子綁馬尾「已退流行？」　網分析原因：超不方便

▲原PO驚問，難道綁馬尾退流行了嗎？（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

漂亮髮型能影響氣質，也會讓顏值翻倍！一名女網友近日觀察路上妹子們，發現綁馬尾的人不比以前多，讓她感到納悶「馬尾是不是退流行了呢？」文章引發討問，過來人分析「因為漂亮的馬尾很難綁」、「騎車不方便戴安全帽」。

一名女網友在PTT以「綁馬尾是不是退流行了」為標題發文，身為馬尾控的她表示，這幾年比較少看路上妹子綁馬尾，「不知道是不是我的錯覺...」對此，原PO也好奇拋問「根據大家的觀察，馬尾是不是退流行了呢？」

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文章曝光後，網友熱烈討論，「常常綁馬尾拉扯頭皮，只會掉頭髮而已」、「只是你身邊的人老了，越來越不想整理頭髮」、「我是長越大就越懶得綁頭髮了」、「不就基本髮型，哪有什麼退不退流行？」「短髮才是王道」、「比較正的都剪包柏頭了」。

不過也有網友分析，「綁高馬尾沒辦法戴安全帽啊」、「因為漂亮的馬尾很難綁」、「馬尾綁得好看超加分的」、「馬尾要綁得高而且整齊、沒有散髮，超難」、「現在流行鯊魚夾」、「騎車不方便戴安全帽」。

事實上，女生綁馬尾的舉動，特別容易讓另一半看得失魂。過去也有男網友在《爆廢公社公開版》表示，「為什麼男人總喜歡女人綁馬尾時的樣子？」，他感嘆「我一時之間也說不出來，有人可以解釋嗎？」

網友看完紛紛留言，「因為綁馬尾時候最美最吸引人」、「綁馬尾看起到特別的美」、「因為綁馬尾的時候會挺胸」、「馬尾看起來乾淨清爽，精神煥發的感覺」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

