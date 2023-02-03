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追求宮廟正妹被拒！半夜連打85通電話　狂男神明前開罵下場慘了

▲▼美國發生一起外送員性騷擾案件。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲高雄一名男子狂追宮廟正妹遭判刑。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓男子（34歲）「煞」到在知名宮廟上班的正妹娃娃（化名），從去年6月起不斷以打電話、盯梢、尾隨等方式狂追，娃娃不堪其擾，聲請保護令要求黃男不得靠近她，黃男惱羞成怒，跑到宮廟痛罵娃娃，並繼續以電話疲勞轟炸，曾經半夜2個小時內打了85通，讓娃娃幾乎快「花轟」，只好報警抓人，檢方依違反跟蹤騷擾防治法將黃男起訴，還向法院聲請羈押黃男獲准，法院審理後，依違反跟騷法兩罪分處徒刑2月和3月，均得以易科罰金。

判決指出，黃男是從去年6月起，2個月內就打了上百通電話追求娃娃，後來更以盯梢、守候、尾隨等方式來追，娃娃為了躲他，還改變上下班行車路線，但還是無法阻止黃男的瘋狂追求。

不堪其擾的娃娃在去年8月向法院聲請跟騷保護令獲准，要求黃男禁止對她監視、觀察、跟蹤或探聽行蹤，也不准以盯梢、守候、尾隨或其他類似方式接近她的工作、經常出入或活動的場所，並遠離場所至少200公尺，更不可以對她警告、威脅、嘲弄、辱罵、歧視、仇恨、貶抑或其他相類之言語或動作，甚至也禁止不得以電話、傳真、電子通訊、網際網路或其他設備，對她進行干擾，為期2年。

黃男收到保護令後惱羞成怒，竟然變本加厲，去年9月9日就跑到娃娃工作的宮廟痛罵她，據了解，該宮廟是高雄知名廟宇之一，祀奉千秋王爺，娃娃是廟內的行政人員，黃男的舉止造成娃娃和廟方的困擾，而他後來更用公共電話猛打電話騷擾娃娃，誇張的一次在半夜的2個小時內狂打85通，明顯違反保護令。

警方接獲報案後將黃男逮捕到案、移送，檢方偵訊時，黃男坦承犯行，被依違反跟騷法將黃男提起公訴，並移審法院裁定羈押。

法院審理時，黃男坦承犯行，也表達悔意，法官依違反跟騷法兩罪，分處他徒刑2月和3月，都可以易科罰金。

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