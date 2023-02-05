短髮妹「邊笑邊晃北半球」40秒震暈14萬人！球迷秒認出：場上最辣

記者施怡妏／綜合報導

籃球員在場上賣力表現，場邊也有許多亮點，粉專「賽場嬌點」貼出新影片，導播捕捉到觀眾席上1位短髮正妹，穿著墨綠色平口緊身小洋裝，整整拍了40秒，過程中正妹不時害羞摀嘴笑，姣好的身材吸引眾人目光，影片觀看人數高達14萬次，有粉絲透露「她是常客，場上最辣的」，也釣出該名正妹留言。

▲正妹害羞笑了 。（圖／翻攝自YT／P.LEAGUE）

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時常捕捉比賽場邊正妹的臉書粉專「賽場嬌點 Sport Beauties」，貼出去年12月24日PLG的場邊精華片段，一名黑色短髮的正妹，穿著墨綠色平口小洋裝，好身材一覽無遺，發現被鏡頭捕捉到，害羞地笑了笑，一邊笑的同時，豐滿的上圍也跟著晃動，讓人視線焦慮，害羞得不敢直視。

原來這名正妹球迷是鐵粉，主播蔡晴景就提到，聖誕節的周末，正妹3場比賽都出席，大讚「有夠熱血」，一旁的球評胡鈞期則驚呼「這你也都知道」，蔡晴景自嘲「純粹為了學術研究，來了解一下」。接著胡鈞期也笑著透露「我剛剛高鐵好像跟她搭同一班」。





▲▼Sylvia是超級鐵粉 。（圖／翻攝自Sylvia IG）

不少球迷也在影片底下留言，「有看線上直播都知道她是常客，場上最辣的」、「所以我說看球真的很棒」、「這個女生北部每一場球都去」、「這場算保守穿搭了，她很多場穿更少」、「這個比球賽還精彩」、「嬌羞的樣子就是迷人」。正妹也在底下留言，「謝謝...大家」。

據了解，正妹名為「Sylvia」，IG上常PO出到現場看球賽的照片，每次的裝扮都超火辣，讓人噴鼻血，因為喜歡籃球所以對於賽事很瘋狂，就連PLG職籃聯盟執行長陳建州也認識她，「黑哥看到我，問我是不是連跑3天現場，雖然很害羞，的確是這樣，愛上籃球的時間有點晚，但慶幸有愛上籃球這項運動，還約了好多朋友要跟我一起看球！」