煙波早堂推中南部米其林必比登指南！　鮮蒸蝦仁肉圓、古早味筍子粿入住吃到飽

▲煙波早堂與兩家中南部米其林必比登熱門名店台南「鮮蒸蝦仁肉圓」及「竹之鄉風味餐廳」合作，攜手將中南部的道地美食引進煙波飯店的早餐餐檯，讓旅客入住煙波即能用舌尖盡嘗更多城市風情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

煙波飯店煙波早堂，與中南部米其林必比登名店「鮮蒸蝦仁肉圓」及「竹之鄉風味餐廳」合作，3月1日推出「百變米食台味本色」，每週六至一早餐時段，指定館別提供兩家名店熱銷商品，3月1日至4月17日供應「鮮蒸蝦仁肉圓」、4月18日至5月31日供應「古早味筍子粿」，讓旅客不須遠行也可享中南部道地台灣味！

煙波早堂本季度以米食文化為主題推出「煙波早堂－百變米食的台味本色」，此次與兩家米其

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林必比登名店合作，主打讓煙波旅客貼近傳統的米食文化。目前唯一以「台南蝦仁肉圓」入選米其林必比登的店家「鮮蒸蝦仁肉圓」，外皮選用雲林在來米漿所製，內餡則以小劍蝦與溫體胛心豬肉充分揉和，紮實鮮美，肉圓於蒸籠中呈現半透明晶亮光澤，伴隨炊煙裊裊，每顆都能感受主理人對於選用食材及火侯掌控的極其講究。

另一名店「竹之鄉風味餐廳」，開業40年持續以「追逐自然風味，突破傳統佳餚」為目標努力，料理皆以竹筍為取材，研發出各式竹筍特色料理。此次合作產品「古早味筍子粿」特選當季有機甜筍刨切成丁，摻以新鮮豬絞肉、嚴選香菇、鮮甜蝦米及在來米一同製作，純樸簡單的食材造就層次不凡的絕佳滋味，不蘸醬即可嘗到竹筍的鮮美及精醇米香。

除與兩家中南部米其林必比登名店合作外，期間週二至週五於指定館別分別推出當館城市的特色米食料理，以糯甜滋味呈現各城市大巧不工、真摯實在的台味本色！台南館與台南名店「七誠米粿」合作，主打「蛋煎米粿搭沙茶羹」，以米粿與蛋交匯，將其煎至外脆內軟後再搭配滑順的沙茶羹，每一口都能嘗到濃而不膩的滿足感。「煙波早堂－百變米食的台味本色」自3月1日至5月31日於台南館推出，用心打造發揚在地文化的餐飲平台，讓旅人在旅程中不須遠行也能享受異地的飲食文化。煙波早堂專案詳情：https://lihi1.com/rrKBu