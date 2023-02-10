　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

回郵索書！李永然教你避開契約陷阱

▲▼獄政人權影音專訪--李永然律師。李永然 （圖／記者季相儒攝）

▲李永然律師邀集所內律師出版《訂定契約與防範糾紛法律手冊》。（圖／資料照）

記者王淑君／綜合報導

生活中處處可見「契約」的痕跡，只不過有的口頭說說，有的則是以書面呈現。只要一方向另一方表示這樣、那樣的意思，另一方表示同意，即成立契約，當事人間也因此產生權利義務關係。

隨著雙方交涉的「物件」不同，契約的表現方式也不同。有些情形，《民法》是規定必須訂立書面契約，例如超過一年的不動產租賃契約、結婚或離婚、不動產物權的移轉或設定負擔等等。同時，不同的契約在訴訟上的證據力、當事人間拘束力強弱也有所不同。許多人因不了解契約，筆拿來就往紙上一簽，卻不知簽下的契約將會造成何種損失，或是訂個模擬兩可的契約，但發生糾紛時，才發現該訂的都沒訂到，還得上法院打官司。由此可見，訂立一份周延的契約是多麼重要了。

對契約書的名稱，法律並無硬性規定，無論是「契約書」、「協議書」、「契據」，法律效力並無不同；但常見的「切結書」、「備忘錄」，多半是就契約的補充事預或從屬事項為同承諾的字據，或確認契約交過程的紀錄，均具有法律上的效力。

由於《民法》是契約自由原則，也就是只要雙方說好，愛怎麼訂就怎麼訂，法律基本上不怎麼管契約內容怎麼訂，所以一簽名就有效力。但是也有例外情形，例如違反公序良俗（《民法》第72條）或違反強制或禁止規定（《民法》第71條），就會造成契約無效。

此外，擬定契約時，除確認契約之主體外（因契約原則僅在契約當事人間發生債之效力行為），也要確認出面訂立契約之人有沒有完全之代表權或代理權，免得因和不對的人簽約造成損失。契約條款攸關當事人的權利義務，所以應以簡潔文字鉅細靡遺的表明，對標的物要詳加記載；另外，對契約履行期，最好是直接訂明自何時開始（年月日最好訂清楚），履行地、簽約日也不能省略。

因處理過大量因不明不白契約造成的案件，永然聯合法律事務所所長李永然律師邀集永然聯合法律事務所台北所、桃園所、高雄所的彭郁欣律師、黃斐旻律師、許啟龍律師、吳任偉律師、黃介南律師、谷逸晨律師、林貴卿律師、朱萱諭律師、翁呈瑋律師、鄭智仁律師，以及永然地政聯合事務所李廷鈞地政士等共同執筆，並由永然法律基金會捐印，出版《訂定契約與防範糾紛法律手冊》。

《訂定契約與防範糾紛法律手冊》內容涵蓋：擔任契約的保證人，會成為債務人嗎；如何訂定保密合約；雇主如何與員工訂定「競業禁止條款」；如何對社群網站專頁及文章著作權進行「事前契約規劃」；契約當事人運用《民法》「不安抗辯權」的時機；因契約的履行發生爭議，需向哪一個法院起訴等。

欲索取《訂定契約與防範糾紛法律手冊》手冊者，請來函附上中型回郵信封（16cm×22cm以上），註明手冊名稱，寄「台北市中正區羅斯福路二段9號7樓 永然法律基金會 收」即可。索取一本回郵為11元，索取二本回郵16元，索取三本以上請來電詢問！

▼歡迎回郵索書，教你避開契約陷阱。（圖／永然法律基金會）

▲▼李永然律師邀集所內律師出版《訂定契約與防範糾紛法律手冊》。（圖／永然法律基金會）

ET快訊
土耳其賑災專戶「2天湧入8353萬元」　今起四大超商可捐款
起鬨沒搭過特斯拉！內科4男女開心上車　2分鐘後撞樹1人命危
史上最強！　美國隊經典賽30人名單公布
隋棠吐委屈再發聲！「世界變得一言難盡」　反擊文被揪1點疑說謊
中橫桶屍奇案！　兇手擁「肛門人格」判死
美光宣布停發獎金！　大砍高階主管薪資
失控瞬間曝！內湖特斯拉閃車「逆向撞斷樹」　副駕命危

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

回郵索書！李永然教你避開契約陷阱

吳景欽／量刑也可靠AI嗎

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵2分鐘影片曝(更)　

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

陳曉直球告白「妳長得像我老婆」！　陳妍希羞回：什麼意思...也太閃＞＜

5歲妹困瓦礫51小時被抱出！　「可是我很重」讓救難隊員笑了

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

回家假裝忘記幫比熊犬擦腳　牠呆站門口2mins乖等媽咪

吳慷仁不怕擾鄰「我家是獨棟」　曝「娶邵雨薇進度」：該來的都會來！　

回郵索書！李永然教你避開契約陷阱

吳景欽／量刑也可靠AI嗎

年後宮廟遶境慶典傳鬥毆　東港警進行快打演練...過程逼真

法系超省稅金「斜背轎跑」準備登台了！採1.2升小渦輪　今年Q3見

C羅客場開外掛「狂進4球」　生涯聯賽進球數破500大關　

兒借廁所「坐破馬桶」屁股濺血！屋主給2千紅包　爸怒：打發我？

2023台灣燈會攻略！「藝術入店」妝點40間以上風格店家　東區踩點必去

南警巡羅發現多次擦撞可疑車輛　一舉查獲安毒

烏官員：俄羅斯開始「烏東大進攻」　火砲不斷狂轟！試圖向西推進

土耳其賑災專戶「2天湧入8353萬元」！今起四大超商可捐款

快訊／費鴻泰反擊徐巧芯　「我28年來沒攻擊過黨內同志」

韓麥當勞「草莓蛋捲冰淇淋」淺粉色太夢幻！　像在喝草莓牛奶超過癮

情侶廁所激戰響遍餐廳　 不顧店員阻止全場傻眼

法律熱門新聞

回郵索書！李永然教你避開契約陷阱

柯博齡／車停白線為何被開單

新任矯正署長周輝煌　四項重點工作

吳景欽／量刑也可靠AI嗎

陳敏薰華麗轉身　證交所應依法行政

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

5男關一起　牢房竟變炮房

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

綜藝人性侵恐慌症男子　判刑定讞

雷皓明／幫別人簽名犯偽造文書嗎

給說法／你知道自己被限制出境嗎

蔡正傑／酒測值未超標不算犯罪嗎

桃園「怡心園」助更生人復歸社會

男大生性侵致孕　判刑3年10月定讞

更多熱門

相關新聞

吳景欽／量刑也可靠AI嗎

吳景欽／量刑也可靠AI嗎

為了配合國民法官的實施，司法院啟用AI量刑資系統，使量刑更加迅速、透明。而這套系統雖以AI冠名，卻非由AI自主來量刑，頂多是輔助。如此的系統是否有助於量刑的客觀化與刑事政策的目的，卻又是個疑問。

蘇花公路自撞6死案　司機判刑定讞

蘇花公路自撞6死案　司機判刑定讞

離婚爭產殺前妻　二審判15年半

離婚爭產殺前妻　二審判15年半

新任矯正署長周輝煌　四項重點工作

新任矯正署長周輝煌　四項重點工作

前獅子會長勒斃女友　二審逃死

前獅子會長勒斃女友　二審逃死

關鍵字：

法律李永然民法契約回郵索書

讀者迴響

熱門新聞

女兒電話稱「好冷」　媽隔天赫見遺體

一家人小琉球住民宿　全身癢急退房

男星住土耳其飯店遭活埋4天「確認罹難亡」！

「國師」唐綺陽23歲陪酒畫面曝

女子單身11上網買DIY授精盒　成功當媽

三寶媽喝醉睡大橋　遭車輛輾斃

想賺錢拍A片　演技爛到被封殺

迪卡儂走下神壇？鄉民推「這款才是王道」

救援土耳其！搜救犬阿蘭累到打呼

台中行人遭失控轎車撞到昏迷搶救中　現場慘況曝

鮮肉偶像「二手市場擺攤」流浪近況曝！

2/20起室內脫口罩！8場所仍要戴

怕擾鄰「全包」！郭台銘豪砸破十億買房

爆陳建州私邀加「暗黑群組」狂傳謎片

印尼發生規模5.1地震！咖啡廳沒入海中4人亡

更多

最夯影音

更多
台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝
李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵2分鐘影片曝(更)　

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵2分鐘影片曝(更)　

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面