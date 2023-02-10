一家8口住小琉球萬元民宿　6小時全身癢急退房！PO網驚覺這間超紅

▲繳萬元小琉球住宿踩雷，一家人全身癢「6小時嚇到退房」。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

有民眾農曆春節到小琉球旅遊，因為規劃的時間太熱門了，幾乎所有飯店及民宿都客滿，只好臨時找一間仍有空房的民宿，不料入住後發現房間骯髒，棉被床單滿滿的塵蟎，浴室蓮蓬頭壞掉，連浴缸不乾淨，嚇得全家人連夜退房睡路邊，後續也把踩雷的經驗分享到臉書，才知道類似的事件已不是第一次。

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▲原PO表示，民宿提供的浴室，蓮蓬頭不是壞掉亂噴水，就是「斷頭」被丟在角落。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO在臉書「爆料公社」等各大社團投訴，他們一家人1月26日到小琉球旅遊3天2夜，因為旅遊的時間太過熱門了，其他的飯店及民宿都訂不到房間，最後只好臨時找一間民宿，花了10320元訂了2間房2天，沒想到入住的第一天就讓他們崩潰。

原PO說，他們26日下午入住，進門就發現房間骯髒，棉被床單滿滿的塵蟎，冰箱積水發臭，浴缸不乾淨，蓮蓬頭不是壞掉，就是「斷頭」被丟在角落，誇張的是他們訂了2間4人房，明明同樣的價格，房間卻一間20坪、一間僅9坪，9坪房間放完行李後，就沒有走路的空間。

原PO生氣說，他們花了萬元入住，結果不但無法洗澡，更因棉被床單太多塵蟎，一家8人全都躺到過敏、全身紅腫發癢，入住6小時後「決定退房」，但老闆卻一直迴避，不接電話、不出面處理，住宿費1元都不肯退，但他們已經不敢再住，晚上9點多匆匆離開睡路邊。

▲原PO全家人住到皮膚過敏。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文一出立刻引發網友熱議，有網友看了原PO公布的民宿名稱後，立刻表示類似的事件已不是第一次。有人說，「這家很精彩呢，訂房前都沒有先做功課喔」、「這間超級惡名昭彰唉，沒想到還有人會去住」、「這間很紅啊，上次也上過爆料，可是你還是去了」、「這是盜照片還嗆聲的那一間唉」。

對此，屏東縣政府交通旅遊處副處長表示，遭民眾投訴的民宿，經查是合法經營，但之前曾有類似的消費糾紛，因此本處將派人進行了解。