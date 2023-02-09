搭台鐵餵母乳！她遭大媽嗆「餓一下不會死」　列車長作法被讚爆

▲一名新手媽咪連在火車上親餵母乳，竟被鄰座大媽責罵不要臉。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

台灣少子化問題嚴重，這個社會真的該給有孩子的家長，多一點友善空間！一位女網友最近剛晉升成新手媽咪，近日她帶著3個月大的女兒搭台鐵，沒想到上車不久後，孩子突然餓了，她準備好哺乳巾遮擋餵奶，但在準備親餵時，卻遭路人阿嬤出聲大罵她「有夠噁心」、「傷風敗俗」，還不准這位新手媽媽在車廂餵奶，脫口飆出「小孩子餓一下又不會死」等話語，後來靠列車長出面替這位新手媽咪解圍，其做法也被網友們讚爆。

一名媽媽在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，她本月7日帶著才剛出生3個月大的女兒，搭乘台鐵去找朋友。但女兒才剛上車沒多久，就出現肚子餓的反應，因此這位媽咪就很直覺地把哺乳巾披掛在身上，準備開始在車廂內餵奶。

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沒想到，隔了一條列車走道的大媽，看到原PO要當眾在車廂內親餵，當場大聲喝斥，「怎麼可以在火車上餵奶啦」、「在火車上餵成何體統，而且小孩子餓一下又不會死」、「公開場合這樣傷風敗俗！…妳要餵不會躲起來去沒人看得到的地方餵，不然去旁邊廁所餵啊」，態度非常不客氣。

▲在火車親餵媽咪的發文。（圖／翻攝臉書社團「爆怨2公社」)

聽見這位大媽的攻擊性言論，原PO則回擊表示：「請問我給我小孩餵奶是惹到妳了嗎？」、「請問妳吃飯都躲起來吃還是都在廁所吃？」結果反倒引來大媽情緒更激動，開始大罵原PO，「不知羞恥，在火車上這樣餵奶，有夠噁心，不知道火車上人很多嗎？那麼多人在看，就在這邊餵奶，現在人怎麼都這麼不要臉，還在跟我硬催硬幾，小孩有夠可憐，有這種媽媽」，並大叫列車長過來，希望把這名欲親餵的媽咪趕下車。

列車長到場了解狀況後，先是立刻將大媽安排到別的車廂，接著則拿了小餅乾跟水，關心原PO這位無端連餵個奶都能遭受路人攻擊的媽媽。原PO提到，列車長很暖心的對她說，「妳可以繼續在這餵，放心餵，沒事的」，暖心義舉讓這位媽媽特地發文感謝，「感謝列車長的關心，也謝謝台鐵和其他路人的善良。」

文章出爐引發網友熱議，大家都一面倒大讚，「還是列車長會做人」；但也有人心疼原PO直呼，「給妳一個讚，也給列車長一個讚」還有人建議，「下次報警處理，讓她吃張衛生局的罰單–阻礙媽媽親餵母乳。」

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