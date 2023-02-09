　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「這3生肖」快買威力彩！專家斷言：橫財運爆棚大獎中不停

▲▼威力彩，彩券，彩券行。（圖／記者許力方攝）

▲3生肖近期偏財運超級旺，可買張威力彩試試手氣。（圖／記者許力方攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

威力彩連續6期槓龜，今（9）晚頭獎上看5.1億元，不少民眾到彩券行下注，就是希望能發筆橫財，早日過著財富自由的生活。專門探討生肖運勢的《手相學生肖星座運勢》就分析指出，有「3大生肖 」在未來10天大獎中不停，橫財大發特發。

生肖雞：

[廣告]請繼續往下閱讀...

屬雞的人命中多金，為人豪爽，有一雙能辨別金錢的雙眼，自然在財運上能夠順風順水。由於個人掌管財務能力較強，能通過錢生錢，命中多福氣；更令人羨慕的是，生肖雞在未來10天行大運發大財，大獎中千萬，說暴富就暴富，從小到大都是財神爺寵愛的人，注定成為有錢人。

生肖猴：

屬猴的朋友，在未來10天運勢終於開始上升，不過雖然運勢處於上升階段，2月下旬屬猴人的日子也不會一下子就變得很好。財運在慢慢上升，將迎來一場正財大爆發，憑著屬猴人的機智和聰明，想趁著這個好財運大幹一場，真的不是什麼難事兒。到時候把賺來的錢存著，不用半年就能買車買房了！

生肖狗：

屬狗的人，家庭美滿人品好，非常開朗外向、熱心，且樂於助人，衝勁十足，對工作熱情滿滿。未來10天生肖狗的朋友開門大吉，生活燦爛無比，事業棒桃花旺，他們做事再也不求人，可謂運勢高漲，生身有力，會迎來貴人運，總能與美好不期而遇，好運和財運一定會幫助這個屬相，人生從此得意無比，甜甜蜜蜜，幸福美滿，取得不俗的成績。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

ET快訊
好市多名牌褲穿1次就破！釣出「破3件」苦主　網曝關鍵：可退貨
名校女大生畢業「下海拍A片」　演技爛到狂NG慘被封殺
抖音滑到「台灣健保卡」　4張證件看傻：漂到海南島了
新婚女新房「竟成墳墓」　她入住2天遇強震活埋
人夫甜喊：想進入你睡覺！　正宮抓包鬧翻小三全家

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

想賺大錢！名校女大生畢業「下海拍A片」　演技爛到狂NG慘被封殺

12星座「情人節運勢」一次看！雙魚有偏財　金牛忙翻

用對戀愛小心機　不知不覺讓他對你死心塌地

「這3生肖」快買威力彩！專家斷言：橫財運爆棚大獎中不停

雞蛋漲不漲「下周一拍板」　預估每台斤貴2元

生技奇才張念慈猝逝　輔大2月17日舉行追思彌撒

「千萬別買新鞋！」白沙屯媽祖3天後起轎　10年老鳥公開新手指南

慈濟急送25公噸「加厚型毛毯」賑災　土耳其留學生也來幫忙

土耳其傷亡恐是921的10倍！災民零度避難　慈濟捐25噸厚毛毯賑災

校園口罩3／6起放寬　教團籲：引導學生討論「建立心理準備」

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

台灣自己種出藍莓了！阿里山產地直送　「昨天還在樹上」新鮮嚐得到

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

喜開珍藏敞篷名車出遊！　「慘遭拖板車刮花」心碎

Sandy生產倒數！吳宗憲曝豪宅裝潢　不怕當惡鄰：樓上就是我！

娃目睹食物被吃好無助　3年後學會笑著反擊XD

想賺大錢！名校女大生畢業「下海拍A片」　演技爛到狂NG慘被封殺

12星座「情人節運勢」一次看！雙魚有偏財　金牛忙翻

用對戀愛小心機　不知不覺讓他對你死心塌地

「這3生肖」快買威力彩！專家斷言：橫財運爆棚大獎中不停

雞蛋漲不漲「下周一拍板」　預估每台斤貴2元

生技奇才張念慈猝逝　輔大2月17日舉行追思彌撒

「千萬別買新鞋！」白沙屯媽祖3天後起轎　10年老鳥公開新手指南

慈濟急送25公噸「加厚型毛毯」賑災　土耳其留學生也來幫忙

土耳其傷亡恐是921的10倍！災民零度避難　慈濟捐25噸厚毛毯賑災

校園口罩3／6起放寬　教團籲：引導學生討論「建立心理準備」

iRent四十萬筆個資裸奔　苗博雅：若我是台北市長「就停止合作」

響應捐贈物資土耳其震災　李啟維募集物資捐贈

嘴破吃「三種水果」更快好！　3原因害你一直咬到：舊傷口還在腫

元智《食是求適》團隊　預訪剩食獲30萬行動獎金

試鏡時「心不甘情不願」槓上導演！　李奧納多差點從《鐵達尼號》下船

想賺大錢！名校女大生畢業「下海拍A片」　演技爛到狂NG慘被封殺

泰豐輪胎重大訊息待公布　明日暫停交易

金門議會發表「永久非軍事區」宣言　陸委會：關鍵在中共要放棄犯台

排球外交！　中原大學男排與馬尼拉大學交流賽登場

12星座「情人節運勢」一次看！雙魚有偏財　金牛忙翻

體檢被醫生問想當兵的理由？　神回「跟男生洗澡」被驗退XD

生活熱門新聞

2/20起室內脫口罩！8場所仍要戴

中部「1家手搖飲」爆紅！新客一喝超驚喜

土耳其捐贈衣物為何限全新？　駐處給答案

停車場見賓士Logo變粽子　網喊快跑！

室友嘿咻3天3夜　全寢告狀舍監結局曝

撐不住了！80歲老婦勒死54歲長子

學生遭大媽逼讓博愛座！台鐵回應了

明雨區擴大！下周「回到8℃冬天」　最冷時間曝

搭機被訓斥　台大醫：出國請當個有水準台灣人

為何星雲大師採「坐塔荼毘」安葬？　佛光山給答案了

隋棠「人設是好好太太」　她4字戳破盲點

下周雪崩式降溫！一天驟降10°C

存完載具「一堆人下秒1要求」！超商店員傻了

櫻花妹「全裸彈吉他」慘到嘸人看！觀看次數曝光

更多熱門

相關新聞

老人砸8.8萬買威力彩！身影、明細曝　1買法衝110組

老人砸8.8萬買威力彩！身影、明細曝　1買法衝110組

根據曝光的明細，這位老年人全用「800元包牌」，總共買了110組湊到8.8萬，希望幸運在今晚成為億萬富翁。

「3生肖」財運旺！威力彩今飆5.1億　旺財時段、秘訣曝

「3生肖」財運旺！威力彩今飆5.1億　旺財時段、秘訣曝

撩到心癢！12星座男「最禁不起的誘惑」

撩到心癢！12星座男「最禁不起的誘惑」

企業集資8萬買威力彩　拚中5.1億捐土耳其

企業集資8萬買威力彩　拚中5.1億捐土耳其

威力彩頭獎飆破5億！　專家點名「4生肖」財運爆棚

威力彩頭獎飆破5億！　專家點名「4生肖」財運爆棚

關鍵字：

手相學生肖星座運勢生肖運勢威力彩

讀者迴響

熱門新聞

2/20起室內脫口罩！8場所仍要戴

中部「1家手搖飲」爆紅！新客一喝超驚喜

土耳其捐贈衣物為何限全新？　駐處給答案

停車場見賓士Logo變粽子　網喊快跑！

搜救犬「咬玩具待命」被批觀感不佳

隋棠稱「去花蓮不在家」被打臉！網挖1證據照：晚上還在台北

爆陳建州私邀加「暗黑群組」狂傳謎片

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

壽司郎屁孩自願退學　原因曝光

室友嘿咻3天3夜　全寢告狀舍監結局曝

土國搜救隊一次救出16嬰　總統派專機接人

獨／A先生前屋主住10年沒怨噪音　隋棠豪宅仲介：社區都知誰是惡鄰

撐不住了！80歲老婦勒死54歲長子

起底隋棠鄰居「花這金額買下」！網秒懂：難怪這麼氣

即／成功嶺陸軍打靶膛炸！1上士右臉燙傷

更多

最夯影音

更多
搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄
隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面