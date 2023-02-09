「這3生肖」快買威力彩！專家斷言：橫財運爆棚大獎中不停

▲3生肖近期偏財運超級旺，可買張威力彩試試手氣。（圖／記者許力方攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

威力彩連續6期槓龜，今（9）晚頭獎上看5.1億元，不少民眾到彩券行下注，就是希望能發筆橫財，早日過著財富自由的生活。專門探討生肖運勢的《手相學生肖星座運勢》就分析指出，有「3大生肖 」在未來10天大獎中不停，橫財大發特發。

生肖雞：

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屬雞的人命中多金，為人豪爽，有一雙能辨別金錢的雙眼，自然在財運上能夠順風順水。由於個人掌管財務能力較強，能通過錢生錢，命中多福氣；更令人羨慕的是，生肖雞在未來10天行大運發大財，大獎中千萬，說暴富就暴富，從小到大都是財神爺寵愛的人，注定成為有錢人。

生肖猴：

屬猴的朋友，在未來10天運勢終於開始上升，不過雖然運勢處於上升階段，2月下旬屬猴人的日子也不會一下子就變得很好。財運在慢慢上升，將迎來一場正財大爆發，憑著屬猴人的機智和聰明，想趁著這個好財運大幹一場，真的不是什麼難事兒。到時候把賺來的錢存著，不用半年就能買車買房了！

生肖狗：

屬狗的人，家庭美滿人品好，非常開朗外向、熱心，且樂於助人，衝勁十足，對工作熱情滿滿。未來10天生肖狗的朋友開門大吉，生活燦爛無比，事業棒桃花旺，他們做事再也不求人，可謂運勢高漲，生身有力，會迎來貴人運，總能與美好不期而遇，好運和財運一定會幫助這個屬相，人生從此得意無比，甜甜蜜蜜，幸福美滿，取得不俗的成績。

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