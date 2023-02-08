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「超強運4星座」2月中後桃花旺到爆！　專家：愛情事業兩得意

▲結婚,新娘,紅色禮服。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲這個月你會遇到真命天子、真命天女嗎？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／林懿捷報導

開工已過了兩個禮拜，即將迎來2月中下旬，來看哪四個星座的朋友，會在下半月喜事降臨，《搜狐網》運勢專欄點名了包括雙魚座、水瓶座、金牛座、雙子座在內的四星座，在2月中下旬會獲得老天的賞賜，愛情順遂，事業飛黃騰達。

雙魚座
雙魚座的朋友，在愛情中相當包容另一半，嚮往浪漫愛情的他們，認為雙方要互相理解和包容，才可以讓愛情長長久久。而在事業中的雙魚座，也擁有敏銳的洞察力，在工作上也能夠捕捉到許多細節，並且用盡全力努力付出，雖然有時候意志有些薄弱，但最後還是能夠把事情做好。在2月中旬，雙魚座將有喜事降臨，愛情事業兩得意，希望雙魚座的朋友，在往後的日子不要感情用事，多一點理性，對於感情和事業都會有很大的幫助。

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水瓶座
水瓶座的朋友非常愛面子，他們在愛情中也很講究自尊，所以不願意讓自己的感情發生問題，不會讓人有在旁指指點點的機會，因為他們認為自己的愛情，能掌握在自己手上，如果面臨分手的情況，除非是已走到盡頭的程度，水瓶座會積極努力地挽回。而在2月中旬，水瓶座可能與前緣舊情復燃，兩人餘情未了，水瓶座將主動尋求復合，他們為了愛情做出退讓，也因為意識到自己的錯誤，會好好與對方溝通，給對方多一些關心，兩人的感情也會因此更加長久。

金牛座
金牛座的朋友不擅長表達自己的情感，所以內心總是羨慕其他人高調的愛情，他們嘴上說著不想戀愛，其實心裡是對愛情有渴望的，金牛座想要和戀人一起做很多有趣的事情。若是金牛座心裡有了喜歡的人，但還在等一個契機，所以沒有說出來，2月中旬當繁花盛開的時刻，是一個好時機，金牛將心中的愛意表達出來，有機會開花結果！

雙子座
對於雙子座而言，關注的話題並不是愛情，更可能是要去哪裡玩、要吃什麼美食，因為他們一直都抱持著，如果自己就可以給自己想要的一切，根本就不用在乎愛情這回事，但是在2月中旬，佛系的雙子座將會迎來愛情，月老會幫雙子繫上紅線。這段時間，雙子座會桃花朵朵開，愛情運勢會越來越好，也許在一個不經意的時刻，突然出現了一位讓雙子一眼心動的人，只要好好把握住這個機會，一定能夠和喜歡的人牽手成功。

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