廢棄車輛礙觀瞻　台東環保局籲交合法回收...還有獎勵金

▲環保局呼籲廢棄車輛交合法回收商。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

廢棄車輛隨意棄置占用街道、人行道、騎樓等道路，不僅有礙觀瞻，也影響用路人的權益，依據台東縣環境保護局統計，111年進行占用道路廢棄車輛拖吊作業，共計137輛廢棄機車及14輛廢棄汽車，環保局呼籲民眾如果有老舊不再使用或損壞的汽機車等車輛，可上行政院環境保護署資源回收網(https://recycle.epa.gov.tw/ )查詢台東縣可開立廢棄車輛回收管制聯單的業者，將報廢後的車體交由合格回收商回收，還可以向環保署申請獎勵金，機車車齡滿7年可獲得300元、汽車車齡滿10年者可獲得1,000元。

台東縣政府表示，若民眾發現道路旁、人行道或路邊停車格有外觀髒污、破損等明顯已不能使用的汽（機）車輛占據，可向環保局或鄉鎮市公所清潔隊反應，經查證屬實後，將張貼通知單限期7天移置車輛，否則將依「台東縣處理佔用道路廢棄車輛執行要點」移置至貯存場暫存，後續由環保局公告一個月，如無人領回將比照廢棄物清除。

台東縣環保局指出，報廢並回收不再使用的車輛不但可以維護公共環境整潔，聯繫合格回收業者辦理回收車輛，還可申請行政院環境保護署提供的廢棄車輛回收獎勵金。環保署設立的「廢車回收一站通」網站，供民眾可在家一鍵完成「車體回收」、「車籍報廢」、「繳納汽燃費」、「繳納牌照稅」及「獎勵金申請」等5項服務。