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2023中職例行賽可望再登台東　中信兄弟安排3主場賽事

▲2023中華職棒例行賽暑假再來台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2023中華職棒例行賽暑假再來台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東鄉親又有福了！繼2022年台東縣政府成功爭取睽違14年職棒比賽重回台東後，縣長饒慶鈴為讓鄉親能夠再次欣賞到高水準棒球賽事，更歡迎台東縣籍球員在鄉親面前展現球技，進而帶動棒球運動觀光產業，指示縣府教育處主動與中信兄弟球團及中華職棒洽談今年在台東再度安排例行賽之可能性，目前已有共識，初步規劃暑假在台東舉辦3場賽事，縣府也會持續爭取今年有更多職棒賽事在台東開打。

台東縣政府表示，去年5月24日中華職棒例行賽在縣府及中華職棒聯盟與球團合作之下，由中信兄弟在台東第一棒球場與樂天桃猿進行激烈對戰，台東縣長饒慶鈴、副縣長王志輝與全場約5,400名觀眾進場觀賽，現場可說是熱情澎湃、扣人心弦，雙方一路鏖戰到11局下，最終由中信兄弟許基宏敲出再見2分砲，以4比3氣走樂天桃猿，收下隊史在台東首勝。

▲2023中華職棒例行賽暑假再來台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

教育處指出，由於去年賽事獲得球迷與鄉親熱烈回響，縣府主動與中信兄弟球團及中華職棒洽談，討論過程氣氛融洽並有共識，已初步規劃將於7月份排定3場中信兄弟主場賽事，惟細節仍在討論中，另例行賽確定賽程仍須由中華職棒大聯盟公布為主。

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