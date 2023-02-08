　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

喝肉湯後狂腹瀉！他嘴歪眼斜半身癱　醫一查竟是「急性腦梗死」

中國一名老翁喝了放很久的肉湯，竟罹患急性腦梗死。（示意圖／翻攝自pexels）

▲一名男子喝了放很久的肉湯，竟罹患急性腦梗死。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

許多人剩菜剩飯捨不得丟掉，會選擇繼續吃，不過這樣的習慣長久下來，可能會對身體健康造成影響。大陸有一名62歲徐姓老翁，日前喝了一碗放了有點久的肉湯，沒想到開始拉肚子，一連腹瀉10幾次，身體還不聽使喚，緊急送醫檢查竟是「急性腦梗死」。

據《都市報道》報導，徐翁近日喝了一碗放置時間有點久的肉湯，沒想到喝了之後肚子開始不舒服，不停拉肚子，後來左半邊身體不聽使喚無法動彈，還出現眼歪嘴斜的情況。家人發現後立刻送他到醫院，一查竟是急性腦梗死，是指供應腦部的血液突然中斷，導致的腦組織壞死，好在緊急動手術後救回一命。

雖然男子是因為拉肚子後嚴重腹瀉，之後出現腦梗塞，但該報導指出，其實頸動脈狹窄才是腦梗塞的主因，並非腹瀉直接導致血管阻塞。不過，食物放太久本就易滋生細菌，吃下肚後容易讓人腹瀉，民眾若有隔餐食用習慣，務必將食物放入冰箱，再次食用前一定充分加熱。

醫生建議逼相要定期清洗，食物生食和熟食要分開。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲醫生建議冰箱要定期清洗，食物生食和熟食要分開。（示意圖／翻攝自photoAC）

事實上，類似的案例頻傳，先前有一名女子吃了冰箱的剩飯後，突然出現高燒、抽搐等症狀，一度陷入昏迷，原因出在剩飯中存在李斯特菌（Listeria monocytogenes），主要傳染途徑是以食品為媒介，可以在0～45度的環境生存，甚至在冰箱環境依然能夠生長繁殖，因此還被稱為「潛伏的冰箱殺手」。

李斯特菌中毒雖不常見，但死亡率高達30～35%，醫生便建議，冰箱一定要定期清洗、消毒，放在冰箱中的食物生熟要分開，而冷藏過的熟肉食品，再次食用前一定要徹底加熱。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
每天轉10趟地鐵　她「上班通勤4小時」：拿年終提離職
運氣全用了！4個蛋「出現10蛋黃」　英國男子樂壞跑去買樂透…直接槓龜
兒童掛急診數量爆增！「病毒型腸病毒」快速傳播　醫提醒：洗手才能消除病毒

ET快訊
胡瓜東京被求合照　轉頭震驚：妳怎麼在這！
幕後／管你是誰！國安高層出國也被海關擋　家人全乖乖退關回家
雪崩式降溫！強冷空氣襲台「一天驟降10°C」
隋棠發文甩惡鄰標籤！　他見「3手法」絕了
隋棠鄰居只住7年「花這金額買下」　鄉民秒懂：難怪這麼氣
恐怖空拍畫面曝光　土耳其強震「大樓粉碎變形」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

喝肉湯後狂腹瀉！他嘴歪眼斜半身癱　醫一查竟是「急性腦梗死」

網傳大陸下令航司「停止出售超低價機票」　知情人士：確有此事

香港旅遊回溫　業界憂人手不足影響服務品質

美防長與中方通話被拒絕？　陸外交部：請詢問中國國防部

陸女應徵助理「被問是否單身」　老闆被檢舉竟嗆：會提告！

誰敢不錄用！招聘備註「主任女兒」　陸國企滅火：為了公開檢視

3歲女童發燒後喊著腳疼　送醫一查是「兒童癌王」高危組晚期

拜登嗆「沒人想跟習換位」　陸：中美關係不是「你輸我贏」

14歲妹慘淪3男玩物！被逼「陪酒吸毒」抽搐亡　對話還原暗黑一夜

上網搶300元狗糧！他餵一個月後「狗狗吐血死亡」腸子全爛掉

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

5隻汪店門口「待基」　乖乖坐等主人超忠心

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

《體能之巔》男選手「膝蓋壓胸」惹議　筋肉女霸氣發文「3億前哪有分男女？」

警證實隋棠擾鄰畫面曝！敲門勸導被已讀不回　屋內有聲響拒回應

日歌手唱抒情版《灌籃高手》　夜市人潮圍觀：是青春回憶！

喝肉湯後狂腹瀉！他嘴歪眼斜半身癱　醫一查竟是「急性腦梗死」

網傳大陸下令航司「停止出售超低價機票」　知情人士：確有此事

香港旅遊回溫　業界憂人手不足影響服務品質

美防長與中方通話被拒絕？　陸外交部：請詢問中國國防部

陸女應徵助理「被問是否單身」　老闆被檢舉竟嗆：會提告！

誰敢不錄用！招聘備註「主任女兒」　陸國企滅火：為了公開檢視

3歲女童發燒後喊著腳疼　送醫一查是「兒童癌王」高危組晚期

拜登嗆「沒人想跟習換位」　陸：中美關係不是「你輸我贏」

14歲妹慘淪3男玩物！被逼「陪酒吸毒」抽搐亡　對話還原暗黑一夜

上網搶300元狗糧！他餵一個月後「狗狗吐血死亡」腸子全爛掉

欣西亞同遭敏感鄰居投訴　建議隋棠「送1物」解決：乾脆終生贊助

真的超期待！吳念庭披中華隊戰袍好興奮　張奕辭退前曾聊過

擋不住漲勢！國道客運調漲還有第二波　公會2月底檢討運價上限

綠青年部「國務青培慧團」feat.吳怡農　南投夜市掃街助攻蔡培慧

一早送獵物當早餐！喵叼3娃娃放床邊叫醒全家　媽融化：牠是天使貓

鋼鐵人是林書豪的球隊！ 　鄭志龍：首次練球讓本土球員開了眼界

胡瓜東京被求合照…轉頭震驚：妳怎麼在這！　大手筆請客高檔和牛

王偉忠的餐廳遭小偷　收銀機7萬6千元被一掃而空

企業集資8萬買威力彩　拚中5.1億捐土耳其

爆秘戀億萬副總8個月　范冰冰傳婚頭「父母勸阻內幕曝光」！

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

大陸熱門新聞

短褲醉妹停車場遭2男性侵　恐怖影片瘋傳

單親爸捅死13歲兒！聽他生前最後一句崩潰

3百萬粉網紅輕生！　粉絲在這救出她掀內幕

6歲弟溫泉飯店玩泡泡　慘被電死！

瑜珈褲妹搭車遭猛盯下半身！她公審反挨轟

小兄妹淪街友翻垃圾桶找食物！一句話惹萬人鼻酸

14歲少女遭3男逼迫吸毒抽搐亡！對話還原暗黑一夜

前女友組團大鬧婚宴！新郎看橫幅崩潰了

30年前被送養！她在新家幸福爆表　親生父母搶認親

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

奶奶撿銀戒指戴數年…孫女驚見刻5字氣喊：快丟！

四川女高中生失蹤一個月　遺體江中尋獲

司機拍下煉獄火海畫面！蘭州公路「30多車相撞起火」

更多熱門

相關新聞

尪怨「娘家儀式感活動太多」！她1招讓雙方都解脫

尪怨「娘家儀式感活動太多」！她1招讓雙方都解脫

對許多步入婚姻的男女來說，相愛雖然很容易，但相處可是一大學問，而且跟對方原生家庭的人相處，更是許多婚姻地雷的引爆點。但有一名人妻就在網路上，分享自身經驗提到，她的原生家庭很重視所謂的「儀式感」，逢年過節都會號召家人聚會吃飯，但老公幾次跟娘家人吃飯聚會下來，有透露覺得壓力很大、不自在的感受。後來這名人妻選擇跟丈夫好好坐下來攤牌，也老實說出自己每周回婆家的感受，最後給出一個各退一步的提議，讓雙方都解脫，不再互相抱怨了。

一隻肥胖的小狗　逼美國總統發公告「禁止餵牠吃東西」

一隻肥胖的小狗　逼美國總統發公告「禁止餵牠吃東西」

國中生奪科展獎遭質疑「代筆」　醫：這大人寫不出

國中生奪科展獎遭質疑「代筆」　醫：這大人寫不出

截10指遭譏「怎沒餓死」！網用鈔票力挺…他哭了

截10指遭譏「怎沒餓死」！網用鈔票力挺…他哭了

身障女捷運站內「淚抱跪地警」！ 背後故事曝

身障女捷運站內「淚抱跪地警」！ 背後故事曝

關鍵字：

肉湯急性腦梗周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／隋棠鄰居2號受害者現身！手握拿榔頭威嚇證據

全家掛急診！　醫示警：這波快速傳播

風向大轉！隋棠「聲明1句話」鄉民看懂了

鄰居怒提「隋棠7罪狀」開戰了！揪1證據照反擊

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

麻衣被斷10年豪門金援「靠存款度日」！

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

隋棠「人設是好好太太」　她4字戳破盲點

LINE通話壞了？沒響鈴「直接變未接」

獨／A先生前屋主住10年沒怨噪音　隋棠豪宅仲介：社區都知誰是惡鄰

78歲母長照費每月9萬！12年燒光積蓄老母還在

他求姻緣「香油錢離奇回歸」慘被月老退費

隋棠8千萬豪宅管委會首發聲！

獨／曾帶隋棠看屋！　房仲曝前任屋主「受夠鄰居」搬家

壽山動物園浣熊遭啃食　爆血慘死

更多

最夯影音

更多
女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦
台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

5隻汪店門口「待基」　乖乖坐等主人超忠心

5隻汪店門口「待基」　乖乖坐等主人超忠心

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面