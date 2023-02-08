喝肉湯後狂腹瀉！他嘴歪眼斜半身癱　醫一查竟是「急性腦梗死」

▲一名男子喝了放很久的肉湯，竟罹患急性腦梗死。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

許多人剩菜剩飯捨不得丟掉，會選擇繼續吃，不過這樣的習慣長久下來，可能會對身體健康造成影響。大陸有一名62歲徐姓老翁，日前喝了一碗放了有點久的肉湯，沒想到開始拉肚子，一連腹瀉10幾次，身體還不聽使喚，緊急送醫檢查竟是「急性腦梗死」。

據《都市報道》報導，徐翁近日喝了一碗放置時間有點久的肉湯，沒想到喝了之後肚子開始不舒服，不停拉肚子，後來左半邊身體不聽使喚無法動彈，還出現眼歪嘴斜的情況。家人發現後立刻送他到醫院，一查竟是急性腦梗死，是指供應腦部的血液突然中斷，導致的腦組織壞死，好在緊急動手術後救回一命。

雖然男子是因為拉肚子後嚴重腹瀉，之後出現腦梗塞，但該報導指出，其實頸動脈狹窄才是腦梗塞的主因，並非腹瀉直接導致血管阻塞。不過，食物放太久本就易滋生細菌，吃下肚後容易讓人腹瀉，民眾若有隔餐食用習慣，務必將食物放入冰箱，再次食用前一定充分加熱。

▲醫生建議冰箱要定期清洗，食物生食和熟食要分開。（示意圖／翻攝自photoAC）

事實上，類似的案例頻傳，先前有一名女子吃了冰箱的剩飯後，突然出現高燒、抽搐等症狀，一度陷入昏迷，原因出在剩飯中存在李斯特菌（Listeria monocytogenes），主要傳染途徑是以食品為媒介，可以在0～45度的環境生存，甚至在冰箱環境依然能夠生長繁殖，因此還被稱為「潛伏的冰箱殺手」。

李斯特菌中毒雖不常見，但死亡率高達30～35%，醫生便建議，冰箱一定要定期清洗、消毒，放在冰箱中的食物生熟要分開，而冷藏過的熟肉食品，再次食用前一定要徹底加熱。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 每天轉10趟地鐵 她「上班通勤4小時」：拿年終提離職

▸ 運氣全用了！4個蛋「出現10蛋黃」 英國男子樂壞跑去買樂透…直接槓龜

▸ 兒童掛急診數量爆增！「病毒型腸病毒」快速傳播 醫提醒：洗手才能消除病毒