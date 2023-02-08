尪怨「娘家儀式感活動太多」心累！她1招讓「雙方都解脫」網讚爆

▲不論是回夫家還是回娘家相處，對非屬於原生家庭的另一半來說，難免心裡會有些不自在。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

對許多步入婚姻的男女來說，相愛雖然很容易，但相處可是一大學問，而且跟對方原生家庭的人相處，更是許多婚姻地雷的引爆點。但有一名人妻就在網路上，分享自身經驗提到，她的原生家庭很重視所謂的「儀式感」，逢年過節都會號召家人聚會吃飯，但老公幾次跟娘家人吃飯聚會下來，有透露覺得壓力很大、不自在的感受。後來這名人妻選擇跟丈夫好好坐下來攤牌，也老實說出自己每周回婆家的感受，最後給出一個各退一步的提議，讓雙方都解脫，不再互相抱怨了。

原PO在Dcard以「老公覺得娘家活動太多」為題發文，表示她的娘家只要逢年過節，就一定會家人集合約吃飯，但婆家沒有過節習慣，就連除夕圍爐，也只是擺上一鍋火鍋，大家吃完就沒了。由於雙方家庭對慶祝節日的習慣跟風格不同，原PO就發現，老公開始會抱怨娘家活動太多，內心感到很煩、壓力大，持續一陣子後，原PO因為受不了，決定跟老公攤牌。

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▲原PO分享與老公溝通的過程。（圖／翻攝自《Dcard》）

原PO回憶在某天下午，她約了老公到咖啡廳聊天，趁機開話題，說明她那生了3個女兒的娘家，對於節日很重視儀式感，娘家爸媽也把3個女婿，都當成兒子看待，並身段放軟提議，未來也可以自己回娘家吃飯，釣出老公吐露心裡話表示，其實他只是想要假日的時候，什麼事都不想做，「就在婆家耍廢」。

原PO這時開始順著老公的話提到，其實她自己也想假日都待在家耍廢，但就算內心這樣想，她依然每周都陪老公回婆家住、跟公婆相處，「那你有沒有想過我也覺得很累，更可況我們娘家聚餐，還不是每個禮拜，說實在的，要喊疲累，我真的也不輸給你欸！」

最後原PO提議，既然大家回對方的家都沒有很輕鬆、自在的感覺，乾脆以後兩人假日各自回去自己的家，除非有事情需要幫忙，再一起去婆家或娘家處理。她認為：「彼此不要用這些『儀式感』或者『責任』牽制彼此，至於自己的長輩，自己去擺平！如何？」原PO認為，當她跟老公沒有一起參加各自家庭的活動時，一開始雙方家長一定會追問，那就各自應付自己的家長，陣痛期過了，久了其實大家也就習慣了。

對於原PO的解套作法，許多網友都回應這樣的處理很不錯，「能達成共識就好了，真的沒有一定要怎樣，婚後也需要自己的空間跟自由」、「真的就是溝通太重要啦，也還好你老公還願意溝通」。

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