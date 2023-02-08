　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

尪怨「娘家儀式感活動太多」心累！她1招讓「雙方都解脫」網讚爆

不論是回夫家還是回娘家相處，對非屬於原生家庭的另一半來說，難免心裡會有些不自在。（示意圖／翻攝自pexels）

▲不論是回夫家還是回娘家相處，對非屬於原生家庭的另一半來說，難免心裡會有些不自在。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

對許多步入婚姻的男女來說，相愛雖然很容易，但相處可是一大學問，而且跟對方原生家庭的人相處，更是許多婚姻地雷的引爆點。但有一名人妻就在網路上，分享自身經驗提到，她的原生家庭很重視所謂的「儀式感」，逢年過節都會號召家人聚會吃飯，但老公幾次跟娘家人吃飯聚會下來，有透露覺得壓力很大、不自在的感受。後來這名人妻選擇跟丈夫好好坐下來攤牌，也老實說出自己每周回婆家的感受，最後給出一個各退一步的提議，讓雙方都解脫，不再互相抱怨了。

原PO在Dcard以「老公覺得娘家活動太多」為題發文，表示她的娘家只要逢年過節，就一定會家人集合約吃飯，但婆家沒有過節習慣，就連除夕圍爐，也只是擺上一鍋火鍋，大家吃完就沒了。由於雙方家庭對慶祝節日的習慣跟風格不同，原PO就發現，老公開始會抱怨娘家活動太多，內心感到很煩、壓力大，持續一陣子後，原PO因為受不了，決定跟老公攤牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 0

▲原PO分享與老公溝通的過程。（圖／翻攝自《Dcard》）

原PO回憶在某天下午，她約了老公到咖啡廳聊天，趁機開話題，說明她那生了3個女兒的娘家，對於節日很重視儀式感，娘家爸媽也把3個女婿，都當成兒子看待，並身段放軟提議，未來也可以自己回娘家吃飯，釣出老公吐露心裡話表示，其實他只是想要假日的時候，什麼事都不想做，「就在婆家耍廢」。

原PO這時開始順著老公的話提到，其實她自己也想假日都待在家耍廢，但就算內心這樣想，她依然每周都陪老公回婆家住、跟公婆相處，「那你有沒有想過我也覺得很累，更可況我們娘家聚餐，還不是每個禮拜，說實在的，要喊疲累，我真的也不輸給你欸！」

最後原PO提議，既然大家回對方的家都沒有很輕鬆、自在的感覺，乾脆以後兩人假日各自回去自己的家，除非有事情需要幫忙，再一起去婆家或娘家處理。她認為：「彼此不要用這些『儀式感』或者『責任』牽制彼此，至於自己的長輩，自己去擺平！如何？」原PO認為，當她跟老公沒有一起參加各自家庭的活動時，一開始雙方家長一定會追問，那就各自應付自己的家長，陣痛期過了，久了其實大家也就習慣了。

對於原PO的解套作法，許多網友都回應這樣的處理很不錯，「能達成共識就好了，真的沒有一定要怎樣，婚後也需要自己的空間跟自由」、「真的就是溝通太重要啦，也還好你老公還願意溝通」。

延伸閱讀
超大地震來台北老屋擋得住？蔣萬安下令儘速推動都更危老重建
福原愛洗白了！最新工作曝光　將任教青森大學
微軟宣布ChatGPT將整合進Bing、Edge！　專家：開啟「人工智能軍備競賽」

ET快訊
胡瓜東京被求合照　轉頭震驚：妳怎麼在這！
幕後／管你是誰！國安高層出國也被海關擋　家人全乖乖退關回家
雪崩式降溫！強冷空氣襲台「一天驟降10°C」
隋棠發文甩惡鄰標籤！　他見「3手法」絕了
隋棠鄰居只住7年「花這金額買下」　鄉民秒懂：難怪這麼氣
恐怖空拍畫面曝光　土耳其強震「大樓粉碎變形」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

擋不住漲勢！國道客運調漲還有第二波　公會2月底檢討運價上限

才15歲！超強研究「多發性硬化症」遭疑代筆　本人高EQ：勿抹煞努力

蒙眼啪啪「蜜穴怪怪的」　男友手拿1物！妹子崩潰：A片不能學

隋棠千字甩惡鄰標籤！他見「3手法」絕了：處理很有智慧

尪怨「娘家儀式感活動太多」心累！她1招讓「雙方都解脫」網讚爆

「超強運4星座」2月中後桃花旺到爆！　專家：愛情事業兩得意

全聯燈區點亮「Pray for Türkiye」！每半小時播放　邀觀眾祈福

雪崩式降溫！強冷空氣襲台「一天驟降10°C」　北部等3區又濕又凍

蝦皮才過2天又當機！賣家被強制退出　湧粉絲團怒轟：損失算誰的？

看準「死Gay」話題！電影《鬼家人》推漫畫版前傳　揭開變鬼前身世

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

5隻汪店門口「待基」　乖乖坐等主人超忠心

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

《體能之巔》男選手「膝蓋壓胸」惹議　筋肉女霸氣發文「3億前哪有分男女？」

警證實隋棠擾鄰畫面曝！敲門勸導被已讀不回　屋內有聲響拒回應

日歌手唱抒情版《灌籃高手》　夜市人潮圍觀：是青春回憶！

擋不住漲勢！國道客運調漲還有第二波　公會2月底檢討運價上限

才15歲！超強研究「多發性硬化症」遭疑代筆　本人高EQ：勿抹煞努力

蒙眼啪啪「蜜穴怪怪的」　男友手拿1物！妹子崩潰：A片不能學

隋棠千字甩惡鄰標籤！他見「3手法」絕了：處理很有智慧

尪怨「娘家儀式感活動太多」心累！她1招讓「雙方都解脫」網讚爆

「超強運4星座」2月中後桃花旺到爆！　專家：愛情事業兩得意

全聯燈區點亮「Pray for Türkiye」！每半小時播放　邀觀眾祈福

雪崩式降溫！強冷空氣襲台「一天驟降10°C」　北部等3區又濕又凍

蝦皮才過2天又當機！賣家被強制退出　湧粉絲團怒轟：損失算誰的？

看準「死Gay」話題！電影《鬼家人》推漫畫版前傳　揭開變鬼前身世

欣西亞同遭敏感鄰居投訴　建議隋棠「送1物」解決：乾脆終生贊助

真的超期待！吳念庭披中華隊戰袍好興奮　張奕辭退前曾聊過

擋不住漲勢！國道客運調漲還有第二波　公會2月底檢討運價上限

綠青年部「國務青培慧團」feat.吳怡農　南投夜市掃街助攻蔡培慧

一早送獵物當早餐！喵叼3娃娃放床邊叫醒全家　媽融化：牠是天使貓

鋼鐵人是林書豪的球隊！ 　鄭志龍：首次練球讓本土球員開了眼界

胡瓜東京被求合照…轉頭震驚：妳怎麼在這！　大手筆請客高檔和牛

王偉忠的餐廳遭小偷　收銀機7萬6千元被一掃而空

企業集資8萬買威力彩　拚中5.1億捐土耳其

爆秘戀億萬副總8個月　范冰冰傳婚頭「父母勸阻內幕曝光」！

喵星人被鸚鵡嚇到抓尾不放　網友：萌得我不要不要的！

生活熱門新聞

全家掛急診！　醫示警：這波快速傳播

隋棠「人設是好好太太」　她4字戳破盲點

LINE通話壞了？沒響鈴「直接變未接」

78歲母長照費每月9萬！12年燒光積蓄老母還在

他求姻緣「香油錢離奇回歸」慘被月老退費

快訊／半個台灣有感！今晨規模4.4地震

蘇花改「2女憋不住路邊解放」！超扯畫面曝　交控人員崩潰清理黃水

確診後自體免疫疾病風險增3倍！

大媽台鐵逼讓博愛座！國中生崩潰讓座下跪

又濕又冷！　10℃↓最凍時間曝

觀光缺工都跑外送　他舉出2大優勢

截10指賣甜不辣遭嘲諷！客力挺讓他感動落淚

「重頭戲」寒流機率高　5天雨量圖曝

又有寒流！最冷低溫不到10°C

更多熱門

相關新聞

一隻肥胖的小狗　逼美國總統發公告「禁止餵牠吃東西」

一隻肥胖的小狗　逼美國總統發公告「禁止餵牠吃東西」

近日有美國網友貼出一則訊息，指稱美國前總統老布希曾為了自家愛犬，在1992年2月6日當天發布一項重要通告給白宮官邸內的全體職員，認真地要求他們「不可以偷偷餵我的狗」。而根據「總統寵物博物館」的資料顯示，這項通告是真實存在的。

妹子到郵局寄包裹！寫「這2字」被多收錢

妹子到郵局寄包裹！寫「這2字」被多收錢

國中生奪科展獎遭質疑「代筆」　醫：這大人寫不出

國中生奪科展獎遭質疑「代筆」　醫：這大人寫不出

截10指遭譏「怎沒餓死」！網用鈔票力挺…他哭了

截10指遭譏「怎沒餓死」！網用鈔票力挺…他哭了

身障女捷運站內「淚抱跪地警」！ 背後故事曝

身障女捷運站內「淚抱跪地警」！ 背後故事曝

關鍵字：

Dcard娘家儀式感周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／隋棠鄰居2號受害者現身！手握拿榔頭威嚇證據

全家掛急診！　醫示警：這波快速傳播

風向大轉！隋棠「聲明1句話」鄉民看懂了

鄰居怒提「隋棠7罪狀」開戰了！揪1證據照反擊

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

麻衣被斷10年豪門金援「靠存款度日」！

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

隋棠「人設是好好太太」　她4字戳破盲點

LINE通話壞了？沒響鈴「直接變未接」

獨／A先生前屋主住10年沒怨噪音　隋棠豪宅仲介：社區都知誰是惡鄰

78歲母長照費每月9萬！12年燒光積蓄老母還在

他求姻緣「香油錢離奇回歸」慘被月老退費

隋棠8千萬豪宅管委會首發聲！

獨／曾帶隋棠看屋！　房仲曝前任屋主「受夠鄰居」搬家

壽山動物園浣熊遭啃食　爆血慘死

更多

最夯影音

更多
女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦
台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

5隻汪店門口「待基」　乖乖坐等主人超忠心

5隻汪店門口「待基」　乖乖坐等主人超忠心

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面