　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

平溪天燈節11日登場　接駁車、交管路線一次看

▲▼2/11平溪天燈交通管制圖 。（圖／新北市府觀傳局提供）

▲2/11平溪天燈交通管制圖 。（圖／新北市府觀旅局提供，點圖放大）

記者崔至雲／新北報導

「2023新北市平溪天燈節」第二場放天燈將在本周六（11日）於平溪國中登場，活動場域周邊實施全面性交通管制，新北市交通局提供木柵線、石碇線、瑞芳線等接駁專車，且回程免費，請民眾多加搭乘。《ETtoday新聞雲》特別為讀者準備了交通懶人包，讓民眾一次看清楚。

隨著全球疫情趨緩，各國陸續開放入境，蓄積已久的觀光人潮將成為今年重點，第二場次天燈節晚會，新北市府將與民眾一起迎接即將到來的浪漫情人節，與大家相約「情定平溪Yes,I.Do」，活動時間為2月11日(六)18時於平溪國中(新北市平溪區靜安路二段295號)，與大家一起閃亮平溪。

▲20呎超大型玉兔主燈現身！平溪天燈節今晚首次施放　下一場2/11舉行。（圖／新北市政府提供）

抵達方式

（一)接駁專車
民眾可於木柵動物園、石碇交流道及瑞芳火車站搭乘接駁專車前往活動會場。接駁專車資訊如下：

1.木柵線：木柵動物園-白石里中埔，中途停靠石碇交流道及姑娘廟。去程收費木柵50元，石碇及姑娘廟30元，回程免收費。去程09:00~16:00，每5分鐘1班，16:00~19:00，每5分鐘2班；回程19:00~23:00，滿載即發車或視客況調整發車。

2.石碇線：石碇交流道-白石里中埔，中途停靠姑娘廟。去程收費30元，回程免收費。去程09:00~19:00，每10分鐘1班，回程併入木柵線接駁民眾下山。

3.瑞芳線：瑞芳火車站-嶺腳寮公車站，沿途不停靠其餘站點。去程收費30元，回程免收費。去程09:00~19:00，每10~20分鐘1班；回程18:00~23:00，滿載即發車或視客況調整發車。

▲▼2/11平溪天燈交通管制圖 。（圖／新北市府觀傳局提供）

▲2/11平溪天燈節接駁車 。（圖／新北市府觀旅局提供，點圖放大）

(二)台鐵

民眾也可選擇搭乘臺鐵平溪支線前往活動會場，活動日臺鐵平溪支線列車時刻與平時不同，請至台灣鐵路管理局網站（http://www.railway.gov.tw）查詢或參考車站現場公告。

交通管制路段
市道106線 (深坑區文山路與石碇交流道口起至瑞芳區106線頂坪路口) 活動當日10:00~24:00實施交通管制，除領有通行證車輛、接駁公車外，汽機車禁止駛入。民眾若自行開車，建議可將車輛停放深坑文山路周邊道路，並轉搭石碇線接駁專車前往會場。

各路線接駁專車除可投幣外，也可使用電子票證刷卡，方便民眾搭車；交通局呼籲多多搭乘大眾運輸工具，善用接駁專車，快樂出遊、平安返家。

ET快訊
爆陳建州私邀「暗黑群組」傳謎片！他驚見大咖名單：演藝圈會崩盤
薪水太晚發勞動部要管了！　百人以上公司要5號前發薪
快訊／陸軍打靶膛炸！　2人緊急送醫
劉亞仁疑用藥始末曝！ 恐牽連4代言、4作品
驚見蛇吞蛇！「世界第二毒蛇」慘遭吞食　專家驚：從未看過
快訊／新光大公主吳欣盈生了！　產下金髮碧眼小王子
隋棠看過來！男長期被樓下抱怨吵「嗆1句話」吃官司　下場曝光
土耳其人都知「台人蓋的房子不會倒」　組織急求助：只能撐1至2

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

十軍團證實「成功嶺65K2膛炸釀2傷」　陸軍已組後勤單位做鑑定

國民黨新竹市團拜同框高虹安！　朱立倫曝「藍白合作可能」

出席院會談振興　黃偉哲：避免讓中小企業「看得到吃不到」

台灣搜救隊裝備卡關　外交部曝土耳其最新狀況

不斷更新／盧秀燕先拋磚引玉！　政治人物捐款「名單金額」一次看

經濟部疫後強化經濟方案出爐　「穩經營、留人力、助升級」3方向推動

平溪天燈節11日登場　接駁車、交管路線一次看

民間企業個資外洩頻傳　陳建仁：加速研議獨立監督機制

民進黨學倫新制打假球？　潘孟安反譏：他黨不作為來找碴

「郭董對黨有期待」　洪孟楷籲黨中央：找想選總統的人面對面溝通

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

台灣自己種出藍莓了！阿里山產地直送　「昨天還在樹上」新鮮嚐得到

台灣汪汪隊帥氣執勤身影曝　挺災區鑽瓦礫堆「搜索希望」

娃目睹食物被吃好無助　3年後學會笑著反擊XD

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

十軍團證實「成功嶺65K2膛炸釀2傷」　陸軍已組後勤單位做鑑定

國民黨新竹市團拜同框高虹安！　朱立倫曝「藍白合作可能」

出席院會談振興　黃偉哲：避免讓中小企業「看得到吃不到」

台灣搜救隊裝備卡關　外交部曝土耳其最新狀況

不斷更新／盧秀燕先拋磚引玉！　政治人物捐款「名單金額」一次看

經濟部疫後強化經濟方案出爐　「穩經營、留人力、助升級」3方向推動

平溪天燈節11日登場　接駁車、交管路線一次看

民間企業個資外洩頻傳　陳建仁：加速研議獨立監督機制

民進黨學倫新制打假球？　潘孟安反譏：他黨不作為來找碴

「郭董對黨有期待」　洪孟楷籲黨中央：找想選總統的人面對面溝通

「像把頭埋進病患肚子裡」長庚達文西手術破萬例　佔全台總量1／6

金槍不倒非性福！中年男「軟不了」痛到就醫　竟罹陰莖異常勃起症

在台土耳其YTR「爸爸同學全家亡」曝災區零下13度慘況：城市都毀了

迎白沙屯媽！黑狗兄送抬轎襪　肉圓生+香菜咖啡萬份餐點免費 　

經典賽最終名單明公布！20國、30人名單早上7點揭曉

十軍團證實「成功嶺65K2膛炸釀2傷」　陸軍已組後勤單位做鑑定

57歲林志炫二度攻蛋「高音照樣飆」　親揭超嚴苛護嗓「六不二要」守則

劉亞仁遭疑非法用藥！秒懂牛奶針「3可怕副作用」　1情況恐出人命

大都會共12名球員參戰經典賽　教頭休瓦特覺得太多了

守住2條生命！9個月孕婦「困70小時獲救」接力抬出　全場感動歡呼

捏爆「黑色巨礦」狂噴10秒！　擠粉刺片百萬人喊：太舒壓～

政治熱門新聞

幕後／管你是誰！國安高層出國也被海關擋　家人全退關回家

郭台銘參選有3前提　回國民黨2關難過

賴清德曝秘辛：潘孟安曾被託付2職務

王世堅「這4字」評柯文哲選總統　曝「藍白合」終極模式

快訊／蔡英文、賴清德分別捐1個月所得　助土耳其重建家園

藍可祭「同舟2.0」替郭董黨籍解套？　國民黨團：將有公開透明機制

夏立言率團訪陸　陸委會：應維護台灣尊嚴

王世堅斷言「陳建仁不會選總統」　稱「德美配」最強但有1變數

國台辦喊話恢復16航點　陸委會：正在評估

「回郭」國民黨？他曝一人是關鍵　「郭柯配」會是民進黨最強勁敵

林智堅訴願遭駁回　林濁水回憶民進黨一舉動：太奇怪了

土耳其專戶湧千萬善款！賑災轉帳免手續費回朔到「這一天」

妻抗癌7年去年選前離世　張斯綱哀憶：在終點站等我們會合

柯文哲今晚賞燈會　蔣萬安親自接待

更多熱門

相關新聞

展現藍營團結氣勢！　侯友宜11日邀北基桃3市長平溪賞天燈

展現藍營團結氣勢！　侯友宜11日邀北基桃3市長平溪賞天燈

「2023新北市平溪天燈節」第二場活動將於11日（本周六）於平溪國中登場。據了解，新北市長侯友宜當天將邀請北北基桃4首長一同參加，這是繼2019年北北基桃首長合體參加天燈節活動後，再次聚首。

20呎超大型玉兔主燈現身平溪天燈節

20呎超大型玉兔主燈現身平溪天燈節

平溪天燈節強化維安　警陸空同步防踩踏

平溪天燈節強化維安　警陸空同步防踩踏

平溪天燈節元宵登場　新北派駐消防車警戒

平溪天燈節元宵登場　新北派駐消防車警戒

新北市圖推親子鬧元宵　另類收心迎開學

新北市圖推親子鬧元宵　另類收心迎開學

關鍵字：

平溪天燈接駁車交管

讀者迴響

熱門新聞

停車場見賓士Logo變粽子　網喊快跑！

壽司郎屁孩自願退學　原因曝光

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

隋棠稱「去花蓮不在家」被打臉！網挖1證據照：晚上還在台北

土耳其捐贈衣物為何限全新？　駐處給答案

撐不住了！80歲老婦勒死54歲長子

獨／A先生前屋主住10年沒怨噪音　隋棠豪宅仲介：社區都知誰是惡鄰

起底隋棠鄰居「花這金額買下」！網秒懂：難怪這麼氣

室友嘿咻3天3夜　全寢告狀舍監結局曝

快訊／劉亞仁驚爆非法用藥！　公司證實：積極接受調查

學生遭大媽逼讓博愛座！台鐵回應了

明雨區擴大！下周「回到8℃冬天」　最冷時間曝

周杰倫深夜彈琴被說擾鄰！　「跩回1句」網瘋朝聖

中部「1家手搖飲」爆紅！新客一喝超驚喜

搭機被訓斥　台大醫：出國請當個有水準台灣人

更多

最夯影音

更多
搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄
隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面