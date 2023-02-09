平溪天燈節11日登場　接駁車、交管路線一次看

▲2/11平溪天燈交通管制圖 。（圖／新北市府觀旅局提供，點圖放大）

記者崔至雲／新北報導

「2023新北市平溪天燈節」第二場放天燈將在本周六（11日）於平溪國中登場，活動場域周邊實施全面性交通管制，新北市交通局提供木柵線、石碇線、瑞芳線等接駁專車，且回程免費，請民眾多加搭乘。《ETtoday新聞雲》特別為讀者準備了交通懶人包，讓民眾一次看清楚。

隨著全球疫情趨緩，各國陸續開放入境，蓄積已久的觀光人潮將成為今年重點，第二場次天燈節晚會，新北市府將與民眾一起迎接即將到來的浪漫情人節，與大家相約「情定平溪Yes,I.Do」，活動時間為2月11日(六)18時於平溪國中(新北市平溪區靜安路二段295號)，與大家一起閃亮平溪。

抵達方式

（一)接駁專車

民眾可於木柵動物園、石碇交流道及瑞芳火車站搭乘接駁專車前往活動會場。接駁專車資訊如下：

1.木柵線：木柵動物園-白石里中埔，中途停靠石碇交流道及姑娘廟。去程收費木柵50元，石碇及姑娘廟30元，回程免收費。去程09:00~16:00，每5分鐘1班，16:00~19:00，每5分鐘2班；回程19:00~23:00，滿載即發車或視客況調整發車。

2.石碇線：石碇交流道-白石里中埔，中途停靠姑娘廟。去程收費30元，回程免收費。去程09:00~19:00，每10分鐘1班，回程併入木柵線接駁民眾下山。

3.瑞芳線：瑞芳火車站-嶺腳寮公車站，沿途不停靠其餘站點。去程收費30元，回程免收費。去程09:00~19:00，每10~20分鐘1班；回程18:00~23:00，滿載即發車或視客況調整發車。

▲2/11平溪天燈節接駁車 。（圖／新北市府觀旅局提供，點圖放大）



(二)台鐵

民眾也可選擇搭乘臺鐵平溪支線前往活動會場，活動日臺鐵平溪支線列車時刻與平時不同，請至台灣鐵路管理局網站（http://www.railway.gov.tw）查詢或參考車站現場公告。



交通管制路段

市道106線 (深坑區文山路與石碇交流道口起至瑞芳區106線頂坪路口) 活動當日10:00~24:00實施交通管制，除領有通行證車輛、接駁公車外，汽機車禁止駛入。民眾若自行開車，建議可將車輛停放深坑文山路周邊道路，並轉搭石碇線接駁專車前往會場。



各路線接駁專車除可投幣外，也可使用電子票證刷卡，方便民眾搭車；交通局呼籲多多搭乘大眾運輸工具，善用接駁專車，快樂出遊、平安返家。