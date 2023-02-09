電焊施工請小心！　請事先做好防範措施預防火災發生

▲台南柳營區１處廠房內部大貨車車頂電焊施工，因未做好防範措施，造成大貨車燒毀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

電焊、乙炔切割或研磨金屬等動火施工，均會產生高溫熔融金屬火星，且火星會有噴濺至遠處之情形，當高溫火星掉落於可燃物上，經常會引起火災，台南市消防局籲請動火施工人員，除小心謹慎外，應事先做好防範措施。

數日前，柳營區１處廠房內部大貨車車頂電焊施工，因未做好防範措施，造成大貨車燒毀。消防局據報立即派遣消防車組前往搶救，到達時發現整部大貨車竄出巨大火舌及黑色濃煙，且鄰近鋼構停車場，消防人員立即出水線，順利將火勢撲滅。

經調查，本火警案係工人於大貨車車頂進行頭立金屬施工，施工前未將車斗塑膠籃等可燃物移除，電銲過程中掉落噴出熔融高溫金屬於塑膠籃內易燃可燃物上造成火災，燒毀大貨車並輕微波及鄰近鋼構停車場，其實該類火災案件，應可預防，而藉由此一案例，消防局建議可採取下列措施來防範電焊、乙炔切割或研磨金屬等類型之動火施工火災，避免類似案件持續發生： 一、動火施工處所及其附近，請確實移除淨空可燃物，但如大型機具等或不易移除可燃物，應加蓋防火毯保護。二、準備滅火工具(如消防栓、自來水管、滅火器或水桶裝水等)，並派人警戒滅火，發現高溫熔融金屬火星掉落時，應立即撲滅。

三、對於建築工地或施工中建築物之垃圾、雜物及資源回收物等之處理，亦應於施工動火前加以清理。四、廠區動火，應由廠方高層（管理）單位核准，並通令相關單位於動火期間與區域採行相關防範措施（防火安全計畫或施工中消防防護計畫），以確實避免疏忽而造成無法預期的後果。五、廠房施工火警時有所聞，廠房與廠房間應保持適當防火間隔，尤其不要建造違章建築相連，以防範火勢延燒鄰棟建築物。

市長黃偉哲呼籲廠房動火施工前請確實移除淨空可燃物、準備滅火工具及派人警戒滅火，避免輕忽而造成無法預期的危害。消防局李明峯局長提醒各類場所，請依規定設置消防安全設備，並定期保養、檢修及申報；廠區施工、動火，應事先向廠方管理單位申請，並啟動相關防火計畫，切勿便宜行事。