林口球棒隊瘋砸車原因曝！竹聯幫為30萬內鬨　警連夜狂逮15人

▲▼警方到場僅剩被砸毀的小客車，施暴涉案人全跑光 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市林口區昨凌晨發生近30人「球棒隊」瘋狂砸車，警方昨陸續從桃園各地逮獲15人到場，方姓主嫌供稱是為了30萬元債務，據悉，該案是竹聯幫堂口之間為了KTV利益內鬨網內互打，甚至調來天道盟成員參與，事件引起關注，連新北警察局長也特別到分局關心偵查狀況。

因為林口地區近年來蓬勃發展，黑道分子看上娛樂利益，引發竹聯幫南堂、信堂內鬨。回顧事件，自去年6月起，林口區民富街某KTV住宅區就發生30人砸車、連開4槍治安事件，當時據傳是桃園地區竹聯幫分子犯案。

昨天，林口區福林路（竹聯幫南堂的活動據點），清晨4時，民眾拍到3人一起去開路旁1輛轎車車門，從車內取出物品後離開，突然有10輛轎車出現，近30人分持球棒對轎車20秒持續猛砸，惡煞們揚長而去。知情人士表示，雙方分別是信、南堂份子，只差幾秒就會相遇。

被害的潘姓車主說，是自己的友人小林和對方有網購糾紛，因此遭挾怨報復；主嫌方男則說，是因為不滿潘姓車主的小弟積欠30萬元債務，才會砸車洩憤。其餘數人則避重就輕說是跟著朋友去湊熱鬧，根本不知道為何砸車，有人甚至主張自己沒有下車，到案年紀都僅20出頭歲。

但內幕消息透露，全案其實是桃園地區竹聯幫南堂、信堂之間「網內互打」，警方鎖定犯嫌名單包括竹聯幫信堂分子。警昨日從車號查出嫌犯來自桃園地區，昨晚間6時起，陸續至桃園市平鎮、中壢、桃園區逮捕方姓主嫌、楊姓、單姓、鄭姓、鞠姓、郭姓（天道盟正義會成員）、2名林姓男子等，至於確實犯案動機，仍有待進一步釐清。

該案引起新北警察局長關注，昨晚警察局長廖訓誠還特別到林口警分局關心偵辦狀況，警方今天上午再逮9人，另也證實嫌犯中有3人有幫派背景，目前共逮15人，查扣1支球棒，依恐嚇、毀損、妨害秩序等罪嫌移送法辦

▼ 林口警分局長詹志文解說案情 。（圖／記者戴上容攝）