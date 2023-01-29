林口善心爺遭佛像砸死　家人捐保險助弱勢…「他們」讓愛延續

▲ 林口善心爺爺遭佛像狠砸亡！家人捐保險助弱勢成立愛心便當店。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市林口鋼管廠董座葉德勝，2021年在自家移動佛像石板門片時，不慎被重達2噸的石板壓中不治，享年69歲，由於葉翁樂善好施，家人將他15萬元身故保險費全數捐出，幫助弱勢長者，2年時間過去保險費用罄，但林口各聞人仍延續這份愛，繼續這項溫暖的計畫，客製化製作餐點給弱勢長者一頓溫飽！

新北市林口區公所民政課長劉盈良表示，「幸福便當店」推動至今已近三年，案子的推動是因為葉德勝家人所捐善款，當民眾通報有需求的個案，經里幹事及里長共同訪視，確認有需求，公所協助送餐及時解決遭逢變故長輩的燃眉之急。

劉盈良說，「幸福便當店」幫助許多長者，雖然政府針對獨居長者有提供救濟物資，但許多受救濟的長者，卻礙於居住條件限制或因自身已年邁行動不便，常遇到無法自行烹煮的窘況，造成救濟物資的浪費。

為解決上述問題，經公所評估確有需求者，公所將媒合個案住處臨近的便當店，再依實際取餐數量每月與便當店結算費用，每次取餐以2個月為一期，再依實際狀況評估，除可及時解決因遭逢變故長輩的燃眉之急，也讓善款能幫助更多有需要的對象並發揮最大效益。

2年過去，林口鋼管廠董座葉德勝家人所捐救助金已用罄，林口各界人士仍繼續延續這溫暖的計畫，包含：西林里長王國華、林口里蘇夏宗里長號召林口東福宮、林口西福宮、東湖福德宮；東林里陳洪賓里長引介賴榮昌董事長；林口區調解委員會的黃吳寶鑾委員與丈夫黃蒼賢以及親友邵吳含笑、黃謝素蓮、黃國華、陳惠萍；張文聰委員引介蕭寬仁等人一同支持這個計畫，目前共計接獲善款計30萬元。

新北市林口區公所區長藍品畯表示，林口區已有多位里長共同推動此專案，案子執行至今，合作的便當店從原本的3家增加到18家，受益人次107人次，十分感謝林口各界的好朋友一同推動這份計畫，讓這份愛能夠延續，社會更加溫馨和諧。