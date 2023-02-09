大陸河北等4省調漲最低薪資　時薪最高提至97元

▲大陸勞工觀看薪資單。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸河北、安徽、貴州、青海等4省自2023年起，上調最低薪資標準，其中，河北和安徽兩省最高基本月薪達到2000元人民幣（約8859元新台幣），換算成時薪後，河北第一檔最低薪資為22元人民幣（約97元新台幣），安徽也有21元人民幣（約93元新台幣）。

▲大陸2023年初僅河北等4省調漲最低薪資。（圖／CFP）

《中心經緯》報導，上海月最低工資（薪資）標準為全國最高，達到2590元人民幣（約11473元新台幣），深圳和北京分別為2360元和2320元（人民幣，下同），廣東為2300元。此外，天津、河北、江蘇、浙江、安徽、福建、山東、河南、湖北、重慶、四川等15個地區第一檔最低工資標準都達到了2000元及以上。

華南師範大學政治與公共管理學院教授孫中偉表示，今（2023）年是最低薪資調整的「小年」，「在促進共同富裕的背景下，適時調整最低工資對保障勞動者及其家庭成員的基本生活，提高低收入勞動者的收入水平，優化收入分配格局具有重要的作用。」

孫中偉強調，大陸約有20個省市在2021年進行最低薪資調整，2022年和2023年也有個別省份進行調整，「隨著經濟形勢好轉以及提振社會信心，最低工資調整步伐可以加快。」