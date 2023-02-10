毒癮發作凍未條...衝超商搶8千　1小時落網只剩300

▲詹姓男子（左）今日凌晨到鳳山超商表明要搶劫。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名詹姓男子（50歲）因毒癮發作難耐，今（10）日凌晨1時許到鳳山區一家超商向店員表示要「搶劫」，店員怕發生意外交出8300元，警方獲報後展開追緝，在1個小時後找到詹嫌的機車，並在附近搜索發現詹嫌的住處，他一度試圖逃逸，但仍被警方逮捕，依法送辦。

▲詹姓男子（中）1個小時就被抓，8300元花得僅剩300元。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鳳山分局成功派出所10日凌晨1時許接獲通報，瑞興路上一家超商突遭一名身穿深色衣服、頭戴安全帽戴口罩的男子進入店家向店員表明「搶劫」，店員即主動交付8300元，男子得手後騎乘機車離去。

警方獲報立即通報線上警網到場查處，並迅速調閱監視器發現涉案機車，警方循嫌疑人逃逸路線搜尋，隨即在黃埔路上發現涉案機車。

▲詹姓男子（左二）短短1個小時就落網。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方立即集結警力埋伏守候，由副分局長陳冠宇率領前往逐間清查，在一樓公寓裡發現詹姓嫌犯（50歲）仍身穿作案衣褲、鞋子，詹嫌發現警方前來隨即往防火巷內逃逸，員警立即追捕查緝並於防火巷內逮捕詹嫌。

詹嫌落網後坦承犯案，供稱因毒癮發作，缺錢購買毒品，鋌而走險至超商恐嚇取財，警方於案發後1小時內迅速將詹嫌查緝到案，並查扣剩餘贜款300元等證物，全案詢問後，依恐嚇取財罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，並報請檢察官予以聲押。