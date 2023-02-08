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搶救黃金48小時！土耳其災區「急凍只剩0°C」　倖存者不敢回家

▲▼土耳其強震,敘利亞。（圖／路透）

▲土耳其強震重創該國南部及敘利亞北部。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

土耳其世紀強震迄今逾7900人罹難、近4萬人受傷。該國內政部長索伊盧（Suleyman Soylu）警告，災區氣溫僅略高於0°C，接下來48小時對於尋找倖存者而言是「關鍵的」。大批倖存者湧入加濟安泰普（Gaziantep）機場避難，他們害怕餘震再度來襲，根本不敢回家，當局也下達禁止待在公寓的命令。

《法新社》等外媒報導，隨著各國救難隊陸續抵達土耳其，加濟安泰普機場已經成為臨時庇護所，除了搜救人員以外，還有上百位居民裹著毯子，睡在航廈內的貴賓休息室。

▲▼土耳其強震、土耳其地震導致南部哈泰省（Hatay）傷亡慘重。（圖／路透）

▲▼土耳其強震、土耳其地震導致南部哈泰省（Hatay）傷亡慘重。（圖／路透）

▲▼土耳其強震、土耳其地震導致南部哈泰省（Hatay）傷亡慘重。（圖／路透）

▲土耳其南部哈泰省（Hatay）傷亡慘重。（圖／路透）

20歲大學生埃安奇（Mustafa Ehianci）與5名家人一起擠在貴賓室，他回憶6日第一次大地震來襲時自己仍在睡夢中，「這就像一場噩夢，一趟雲霄飛車。幾小時後第二場大地震來襲，我們當時正在外面等待。我們現在都嚇壞了，待在這裡睡覺和吃飯。我們在這個區域很安全，有電力也有汙水設施，不知道什麼時候才會離開。」

英國也派出77人搜救團隊前往土耳其，負責人歐尼爾（Dave O'Neill）表示，對於震後殘骸搜救而言，接下來幾小時將是「絕對關鍵的」，「這就是為什麼我們如此迫切渴望盡快投入工作…我們有搜救隊及搜救犬，必須出去建立基地，並與其他團隊建立聯繫。」

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