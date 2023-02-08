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5天只洗1次澡！新竹國中生挑戰綠島三鐵環境生態探索課程

▲5天只洗1次澡！　新竹國中生挑戰綠島三鐵環境生態探索課程。（圖／新竹市光華國中提供）

▲新竹市光華國中40餘名師生在寒假期間體驗綠島生態課程。（圖／校方提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市光華國中校長林茂成10幾年前在光武國中，曾推出法拉第單車環島課程，成為學校特色課程。去年林茂成接任光華國中校長一職，再於光華國中推出綠島五天四夜的野外露營三鐵環境生態課程，40多名師生跳脫舒適圈，體驗雨中騎車環島、跑步、泛舟航向太平洋黑潮的三鐵課程，家長說，看到孩子從體驗營返家後，興奮著分享許多「人生中的第一次」，眼神充滿火花的樣子，覺得非常感動。

「孩子參加五天四夜的活動，只洗一次澡！」家長說，這群國中生第一次脫離父母照顧的舒適圈，學習自己洗衣、煮飯、挑戰三鐵，野外求生，環境好的時候一桶水洗澡，差的時候只能一身汗臭味入睡，孩子在艱困的環境中學習如何克服與接受。

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▲5天只洗1次澡！　新竹國中生挑戰綠島三鐵環境生態探索課程。（圖／新竹市光華國中提供）

▲林茂成10幾年前在光武國中推出法拉第單車環島課程成為學校特色課程，今再於光華國中校推出綠島五天四夜的野外露營三鐵環境生態課程。

行程中剛好遇上多日下雨，孩子們在雨中練習各項技藝，對溫室嬌花來說是一大挑戰，忍受著濕泠泠黏膩的身體，學習水桶造舟，在潟湖練習操作海洋平台舟，接著滑向太平洋黑潮；有些學生則在環島公路上跑步、或在雨中潮間帶觀察、認識島漁業文化與特殊魚法。

「挑戰脫離舒適圈體驗中，孩子往往比父母想像中勇敢。」校長林茂成說，學生們突破困境，學習解決各種問題。知識應該活用在生活之中，而非課本裡，從生活中學習，才能激發學習興趣，因此經驗對孩子們來說，除了難忘，更重要的是學習精神，從做中學，比口說更有力。

▲5天只洗1次澡！　新竹國中生挑戰綠島三鐵環境生態探索課程。（圖／新竹市光華國中提供）

▲▼「挑戰脫離舒適圈體驗中，孩子往往比父母想像中勇敢。」校長林茂成說，學生們突破困境，學習解決各種問題。

▲5天只洗1次澡！　新竹國中生挑戰綠島三鐵環境生態探索課程。（圖／新竹市光華國中提供）

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