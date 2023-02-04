吉普車無視告示牌闖古河床地　「恣意碾壓」河床景觀出現車輪痕跡

▲一輛改裝吉普車闖進漢中古河床地破壞地貌，遭輿論撻伐檢舉。（圖／翻攝華商報，下同）

記者魏有德／綜合報導

流經陝西的漢水因水位下降，在漢中一帶露出「古河床」地形，一度掀起遊客打卡朝聖熱潮。不過，一輛掛有陝A車牌的吉普越野車疑似於近期開入「古河床」上隨意碾壓，強行跨越炫技，隨行人員還在車上一路笑鬧嬉戲自拍，引起民間輿論撻伐及官方注意。

《華商報》報導，記者前往事發地點發現，附近沿河提路一帶大多都採用波形護欄和水泥墩圍住，當地河道管理站也設立了禁止任何車輛進入河道，違者重罰的警示牌，並附有舉報電話，「一處波形護欄疑似已經遭到破壞，河岸四周和古河床景觀上也明顯有車轍痕跡。」

漢中交警透露，工作人員已關注到此事，相關影片是近日出現在網路上，但具體時間尚未明確，另據查詢發現，「該車因涉嫌非法改裝，上月底已經被外省交警予以處罰。」

當地管理站黨支部書記魯繼超表示，已經加強該片區的巡查治理，工作人員每天都會沿河查看，並以漢台區水利綜合執法大隊的名義發函請求協助，將依相關規定，具體了解該車主的行為，通過開會研究做出處罰決定，目前正在處理中。

外界好奇「古河床」地形從何而來？陝西理工大學博士杜建括指出，由於2021年漢江（漢水，下同）流域降水量較大，水流把河床沈積在表面的淤泥都衝擊掉了，原有的河床面貌才顯露出來。

杜建括強調，該流域處於冷水河和漢江主河道的下游，冷水河坡度大，攜帶的泥沙多，流經此處地勢突然開闊而流速變慢，經過逐年累積，形成縱橫交錯的衝蝕河床景觀，「古河床雖然帶一個古字，但是並不能說明這個年代有多久。」