台中頂級渡假飯店徵房務員...薪水開5萬　退休醫師也來應徵

▲台中頂級渡假飯店徵房務薪水開5萬，赫見退休醫師來應徵。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

疫情緩解，國旅大爆發，但旅宿業普遍缺工，台中一家頂級度假旅店為搶客積極備戰，不僅館內軟體、硬體設備再升級，也釋出多名房務人員職缺，月薪５萬起，首創全台業界新高，竟也吸引退休牙醫來應徵，讓館方訝異不已。一名莊姓護理師聽聞也躍躍欲試，坦言這薪水遠比護理人員高許多。

莊姓護理人員透露，房務人員的門檻低，只要完整的職前訓練、學習就能勝任，相較於門診護理人員一個月僅三萬多，加上壓力大，若有機會會想要嘗試。

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積極搶攻親子市場，台中芭蕾城市渡假飯店設置多間親子主題房，包括叢林城堡、童話城堡等主題房型幾乎一房難求。

▲台中芭蕾渡假飯店位在74快速道路附近，熱門房型到假日一房難求。（圖／記者游瓊華攝）



營運長胡智鈞表示，國旅復甦，館內在年後也釋出多個工作類別職缺，預計招募數十位正職員工及兼職人員，其中房務部門與櫃台部門特別擴編人力需求，具備兩年以上房務經驗的房務人員，開出月薪5萬起，比星級飯店還高，若是無經驗者，只要願意吃苦耐勞、有心學習、抗壓性高一樣歡迎，此外，櫃台接待人員同樣也開出3萬5000元以上的高薪。