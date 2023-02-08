iCloud出現「備份失敗」災情　用戶怨：更新後出問題

▲蘋果iCloud出現無法備份災情。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒Apple Insider報導指出，部分 iCloud 用戶在更新到iOS 16.3後無法與 iCloud Drive、照片和備份上傳同步，目前推測，原因可能與缺少雙重身份驗證有關。

在 Apple 論壇和 Reddit 論壇中，部分iCloud用戶似乎遇到問題，狀況大多發生在 iOS 16.3 更新後，此次更新進行了安全更改以啟用物理安全密鑰來保護帳戶，並將高級數據保護擴展到美國以外的地區。

用戶表示，在使用部分功能，包含 iCloud Drive 和 iCloud Backup 等，都會看到一條「發生意外錯誤。請稍後再試」的訊息。發生問題的用戶共同點都是「未啟用雙重身份驗證」。目前認為對 Apple ID 啟用雙重身份驗證可能是一種解決方法，但並不是每個人都希望在他們的帳戶上啟用此安全功能。

還有一些報告表明，用戶遇到了同樣的問題，但已經啟用了雙重身份驗證，因此這可能是由於其他原因造成的。根據蘋果 iCloud 數據安全概述，「所有新的 Apple ID 都需要雙重身份驗證］才能在帳戶上啟用。」