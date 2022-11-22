　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果iCloud出包！Windows版本「驚見別人家的照片」

▲蘋果iCloud出包。（圖／取自MacRumors）

▲蘋果iCloud出包。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果推出的Cloud for Windows 軟體似乎出現嚴重的問題，外媒MacRumors論壇上，就有用戶抱怨照片庫中出現來自陌生人的損壞影片和圖像。

部分用戶抱怨iPhone 13 Pro和iPhone 14 Pro機型出現問題。在iPhone上錄製然後與適用於 Windows 的 iCloud 同步的影片會變黑，讓整個影片無法觀看。此外，用戶在嘗試觀看這些損壞的影片時，發現不屬於他們的奇怪照片和影片出現在他們的iCloud中。

其中一名用戶表示，Windows 版 iCloud 破壞從 iPhone 14 pro max 錄製的影片，導致影片中帶有黑色線條。在極少數情況下，他還會插入一些不知道哪裡來的影片或圖像，可能是其他人的 iCloud 帳戶。

他也表示，在這些照片中，看到了一生中從未見過的其他人家庭照片、足球比賽和其他隨機照片。這也讓用戶十分擔憂，並且對 iCloud 的安全性有所質疑。

MacRumors報導表示，刪除 Windows 版 iCloud 應用程式似乎無法解決問題，認為可能是服務器端的問題，目前有部分用戶將其報告給蘋果，Windows 11 和 Windows 10 似乎都受到影響，它可能只會影響啟用了 HDR 和 HEVC 等特定設置的手機。

►Dr. Wu熱銷保養品打6折，不囤嗎？輕鬆養出水嫩肌

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
賈永婕、郁方讚大S聲明「最好的表率」！　6.5萬人看完服了
「長腿妹敢玩2千」台中透天厝變淫窟　雞頭被逮喊：妹妹衣服穿一
快檢查！7、8月發票千萬獎2張還沒領　200萬也有3張
台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛
快訊／索羅門群島規模7.3大地震！　緊急發布海嘯警報
快訊／邱瓈寬被控侵占恩師1.6億遺產！　調查結果出爐
汪小菲殺紅眼警告「別惹巨蟹座」！　同星座全躺槍：別給我們招黑
李小龍猝逝50年死因曝光！　專家驚：生前水中毒

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果iCloud出包！Windows版本「驚見別人家的照片」

iPhone 15外觀將有新設計？爆料：採用鈦金屬、弧形邊框

三星新CP值平板現身跑分網站　爆料：採LCD螢幕配手寫筆

世足賽開打！中華電信MOD、Hami Video　超過60萬人上線觀戰

iPhone 14系列屠榜！10月手機熱賣榜出爐　手機市場多賣10萬支

iPhone15傳有摺疊機！「薄荷綠、奶油黃、莓果粉」新色超繽紛

全機身鈦金屬！iPhone 15 Ultra最新渲染圖曝光

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

造勢晚會「被于美人搶救」　王世堅：選戰最溫暖一句話

百隻羊集體順時針繞圈　連續12天詭異不停打轉

問敲哪顆球？爸故意唱反調　聽不滿意答案...兒氣到崩潰

柯賜海晚年淒涼「以車為家」　死因曝...胞姊庭後鞠躬致謝

抗議天王柯賜海逝世　陳屍北投區某公園車內

蘋果iCloud出包！Windows版本「驚見別人家的照片」

iPhone 15外觀將有新設計？爆料：採用鈦金屬、弧形邊框

三星新CP值平板現身跑分網站　爆料：採LCD螢幕配手寫筆

世足賽開打！中華電信MOD、Hami Video　超過60萬人上線觀戰

iPhone 14系列屠榜！10月手機熱賣榜出爐　手機市場多賣10萬支

iPhone15傳有摺疊機！「薄荷綠、奶油黃、莓果粉」新色超繽紛

全機身鈦金屬！iPhone 15 Ultra最新渲染圖曝光

耶誕人氣禮物Chromecast　投票集氣帶回家！

找一個Better Place舒服自己　喊卡後主播們相約在這座城市尋找城事

直擊／陳時中車掃遇「倒讚阿北」嗆聲　陳建仁：謝謝你的熱情

「我只是來休息一下 」比特犬賴在店家　愛狗女警出馬搞定

中原大學榮獲「台灣永續企業獎」雙獎殊榮　以行動落實永續

淡水無賴夫妻搭霸王車　司機1句話讓他們抓狂…拒付650元還砍人

陳俊秀不提FA　余德龍也想繼續與老戰友拚冠

50歲西班牙王后黑西裝好時髦　袖口羽毛呼應28萬香奈兒耳環

女外送員天天嘿咻已婚同事　揪買「跳蛋」被抓包！判賠正宮40萬

北市府都跟疫苗原廠談　黃珊珊再嗆陳時中：把掮客講出來

楊冪直播「精緻臉蛋變形」　濾鏡開太重...網友驚：有點嚇人！

3C家電熱門新聞

戀愛性向太隱私！　臉書將刪除個人檔案「4大自介項目」

全機身鈦金屬！iPhone 15 Ultra最新渲染圖曝光

iPhone 15外觀將有新設計？爆料：採用鈦金屬、弧形邊框

iPhone15傳有摺疊機！「薄荷綠、奶油黃、莓果粉」超繽紛

iPhone 14系列屠榜！10月手機熱賣榜出爐　手機市場多賣10萬支

三星新CP值平板現身跑分網站　爆料：採LCD螢幕配手寫筆

世足賽開打！中華電信MOD、Hami Video　超過60萬人上線觀戰

蘋果iCloud出包！Windows版本「驚見別人家的照片」

iPhone「關閉1功能」有益電池健康！

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

Garmin超長續航智慧手錶登場　可連續使用達70天

iPhone相簿隱藏功能！　照片拼圖「1按鍵」搞定

快更新！蘋果發布iOS 16.1.1　修復部分常見錯誤

更多熱門

相關新聞

LINE吃太胖「手機瘦身大絕曝光」100GB→20GB

LINE吃太胖「手機瘦身大絕曝光」100GB→20GB

手機容量「瘦身」超狂懶人包來了！3C達人Tim哥指出，社群App就是最大的「吃容量怪獸」，因此善用清除快取鍵，能快速讓LINE多出更多容量；另外音樂重度使用者，記得打開iPhone「最佳化儲存空間」，系統會自動清除沒有在聽的音樂，也能省空間。

版面更直覺！蘋果iCloud測試版出爐　同步功能超方便

版面更直覺！蘋果iCloud測試版出爐　同步功能超方便

iPhone螢幕全黑「資料怎轉出？」　網曝1招

iPhone螢幕全黑「資料怎轉出？」　網曝1招

他回撥蘋果來電慘了　1900萬被偷光

他回撥蘋果來電慘了　1900萬被偷光

iPhone無痛跳槽安卓！　Google傳推新App「一鍵轉移iCloud照片」

iPhone無痛跳槽安卓！　Google傳推新App「一鍵轉移iCloud照片」

關鍵字：

iCloud

讀者迴響

熱門新聞

年營業額3億品牌無預警倒閉！老闆捲款落跑

汪小菲深夜爆走「狂開地圖炮」！

台YouTuber爆抄襲！英國本尊：難過

妻輕生亡　警解鎖手機！夫意外解開謎

驚悚畫面曝！台64重機高速撞未開燈轎車　騎士慘死

大S經紀人發聲！控汪小菲「如婚內外遇的事實」

汪小菲剋星出手了！葛斯齊開戰「年底前揭發黑幕」

大S結婚忍10年傷痛「快溺斃死去」！悲揭汪小菲罪狀

汪小菲控小S濫用史蒂諾斯　是管制處方藥

越愛你越愛管你　12星座男最愛管「這些」

專櫃品牌爆倒閉　消費者：剛買3千

汪400萬帳單曝光大S豪宅開銷　驚！百萬年薪只夠付管理+水電費

暴跌10°C全台有雨　濕冷3天回冬

傳訊給媽「不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

年收6億「天后闆娘」2女兒房間曝光！

更多

最夯影音

更多
張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」
小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面