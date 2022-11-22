蘋果iCloud出包！Windows版本「驚見別人家的照片」

▲蘋果iCloud出包。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果推出的Cloud for Windows 軟體似乎出現嚴重的問題，外媒MacRumors論壇上，就有用戶抱怨照片庫中出現來自陌生人的損壞影片和圖像。

部分用戶抱怨iPhone 13 Pro和iPhone 14 Pro機型出現問題。在iPhone上錄製然後與適用於 Windows 的 iCloud 同步的影片會變黑，讓整個影片無法觀看。此外，用戶在嘗試觀看這些損壞的影片時，發現不屬於他們的奇怪照片和影片出現在他們的iCloud中。

其中一名用戶表示，Windows 版 iCloud 破壞從 iPhone 14 pro max 錄製的影片，導致影片中帶有黑色線條。在極少數情況下，他還會插入一些不知道哪裡來的影片或圖像，可能是其他人的 iCloud 帳戶。

他也表示，在這些照片中，看到了一生中從未見過的其他人家庭照片、足球比賽和其他隨機照片。這也讓用戶十分擔憂，並且對 iCloud 的安全性有所質疑。

MacRumors報導表示，刪除 Windows 版 iCloud 應用程式似乎無法解決問題，認為可能是服務器端的問題，目前有部分用戶將其報告給蘋果，Windows 11 和 Windows 10 似乎都受到影響，它可能只會影響啟用了 HDR 和 HEVC 等特定設置的手機。