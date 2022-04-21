他回撥「蘋果來電」慘了！才2秒鐘　1900萬加密貨幣全被偷光

▲多梅尼克（Domenic Iacovone）的加密貨幣被騙光。（圖／翻攝Instagram@d_iacovone）



記者吳美依／綜合報導

美國網友多梅尼克（Domenic Iacovone）15日收到多封訊息，要求重置Apple ID及密碼，他起初認為是詐騙、不予理會，後來竟接到「蘋果公司」（Apple Inc.）來電，終於忍不住回撥。沒想到，他才掛斷電話2秒鐘，就發現電子錢包裡的65萬美元（約新台幣1900萬元）加密貨幣全被偷光。

▲多梅尼克接到「蘋果公司」來電。（圖／翻攝推特@Serpent）



多梅尼克發現，來電資訊與蘋果大致相符，因此決定回電。電話另一頭的人員表示，其帳號出現可疑登入活動，必須重置Apple ID及密碼，並且提供一次性驗證碼。

多梅尼克才剛說完驗證碼，對方卻突然掛斷電話，他也很快發現，電子錢包「MetaMask」（又被稱為小狐狸錢包）內的加密貨幣及非同質化貨幣（NFT）全都沒了。

外媒指出，助記詞（seed phrase）是進入加密貨幣錢包的關鍵密碼，但若開啟iCloud自動備份功能，就會存取MetaMask的所有數據，包括助記詞文件。若駭客設法取得Apple用戶身分驗證資訊，就能駭進iCloud，竊取app數據，登入電子錢包，進而把加密貨幣搜刮一空。

MetaMask目前尚未發表評論，但已在推特上發布公告，「如果你啟用了iCloud的app資料備份功能，這也將包括密碼加密的MetaMask錢包。如果你的密碼不夠強大，又有人透過網路釣魚竊取你的iCloud用戶驗證資訊，可能代表資金被竊」的風險。此外，該公司也提供了關閉此功能的教學步驟。