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臉上爆痘、睡飽還是累！恐慢性發炎上身　5原則幫身體「清垃圾」

▲許多人被粉刺和痘痘困擾已久，但又無法清除乾淨。（圖／達志示意圖）

▲許多人被粉刺和痘痘困擾已久。（圖／達志示意圖）

記者嚴云岑／台北報導

30多歲的小娟（化名）臉上經常爆出大顆青春痘，換過幾家保養品也未見改善，每天就算睡足7小時，也依然覺得異常疲累，讓她懷疑身體出問題。醫師表示，身體一直處在慢性發炎的亞健康族群，經常容易有上述情形，而身體對發炎的容忍度有限，建議可在生活中用5原則「清垃圾」，提高身體對發炎的容忍值。

慢性發炎在許多疾病中扮演重要角色，舉凡動脈硬化、腫瘤、身體衰老、慢性病等都與之有關。聯安診所健康管理中心主任洪育忠醫師表示，發炎可能會產生過多的自由基並損害DNA，若身體修復能力不佳，可能會使DNA產生癌變，導致腫瘤的發生。

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該如何降低慢性發炎反應？洪育忠表示，身體對發炎的容忍程度就像「垃圾桶」，若平時就裝滿垃圾，只要隨便丟一點東西，垃圾桶便會爆開；特定藥物或環境也可能成為壓倒駱駝的最後一根稻草，導致發炎反應大爆發。因此，日常生活中需要定期清理垃圾桶，使身體有足夠的空間容忍發炎反應的發生。

提高發炎容忍值5原則如下：

1. 小心飲食危害：飲食容易造成多種發炎反應。應注意少煙燻、燒烤、油炸等產生大量自由基的料理方式，也應盡量減少精緻、加工食品、小麥製品。

2. 注意環境汙染：空汙可能是隱性發炎因子，除了可以用空氣清淨機改善空氣品質外，外出活動時也要注意 PM 2.5濃度是否過高。

3. 減少壓力：壓力會釋放壓力荷爾蒙影響免疫系統，使我們更容易生病、感染，間接或直接地影響身體的運作。

4. 充足睡眠、足夠的運動量：可減少慢性發炎反應帶來的危害，並增加自身抗發炎的能力。

5. 增加抗發炎能力：可多攝取抗氧化食物，如藍梅、葡萄籽、南瓜等食物。

最後，洪育忠提醒，身體不可能完全沒有發炎的狀況，如果免疫系統完全處在溫室，遇到問題時便容易產生異常反應，反被免疫風暴摧毀，如2003年的SARS疫情，便是免疫系統對於未知病毒的異常反應，因此不需要追求「零發炎」，而是要增加身體忍受發炎的耐受度，確保免疫系統正常運作。

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