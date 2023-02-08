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社會 社會焦點 保障人權

BLACKPINK黃牛票破40萬！他逼拿「粉絲證明」1票只+3千　狂詐50人

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

知名韓國女團BLACKPINK及歌手張惠妹預計將到高雄舉辦演唱會，門票一開賣瞬間秒殺，其中BLACKPINK演唱會票價被黃牛一路喊到破40萬，相當誇張。對此，有詐騙集團也利用粉絲熱切追星心態，以假販售門票方式詐財，有多名被害人訂了票後，拿不到票，才向警方報案，而粗估受害人數超過50人，每人平均遭詐2千至8千不等。警方事後循線將犯嫌逮捕到案，全案依詐欺罪嫌送辦。

▲▼ 詐騙集團專詐女團演唱會門票 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲詐騙集團專詐女團、女星演唱會門票 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，這起詐騙案共有兩名犯嫌，其中由歐姓犯嫌先在社群軟體上貼出售票訊息，並向網友表示「我開多少代購費就多少」、「我沒要讓給你就是沒要讓給你，不要堅持」，隨後即以亂槍打鳥方式私訊索票民眾，提供向他人取得的購票證明截圖，藉以取信被害人，進而要求對方先行匯款或支付訂金，接著再由莫姓犯嫌充當車手前往提款。

▲▼ 詐騙集團專詐女團演唱會門票 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

兩人在售票過程中，還故弄玄虛，要求提供證據，例如歌手專輯等，證明自己是粉絲，否則不肯賣票或是要加價3000，讓迫切想見到偶像的粉絲同意加價，但有不少人付了錢後卻收不到票，才驚覺受騙，因此報警。

初步清查，此案有超過50人以上受害，每人平均遭詐2千至8千元不等，而警方循線追查後，確認犯嫌身分以及藏匿處所，並立即檢具相關事證報請臺灣高雄地方檢察署指揮偵辦，並持拘票查緝歐嫌到案，另通知莫嫌到案說明，扣得作案手機1支，全案訊後依詐欺罪嫌移送法辦，其中歐嫌經高雄地院裁定羈押。

▲▼ 詐騙集團專詐女團演唱會門票 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

此案遭詐騙被害人以8、9年級生居多，多為在校學生或初出社會新鮮人，高雄市政府警察局刑事警察大隊鄢志豪大隊長特別提醒：民眾於網路上訂購商品應多方進行查證（要求提供電話並當下撥打確認、以視訊方式擷取對方影像等）該販售者是否已有詐欺情事，並盡量在實體店面或合法商家購買為主，避免私下進行交易，由於手法推陳出新不勝枚舉，倘有疑義，可直接撥打「165」反詐騙專線諮詢或上165反詐騙網站求證；另外高雄市政府警察局刑事警察大隊設有FB粉絲專頁https://www.facebook.com/kcpdcid，不定期會更新告知「詐騙手法」及相關打擊詐欺犯罪資訊，請民眾多加利用。

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