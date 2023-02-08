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大溪花海休閒農場加入休閒農業區家族　大溪康莊休區增添生力軍

▲大溪花海休閒農場加入，康莊休區添生力軍

▲市長張善政偕同農業局長陳冠義，走訪康莊休區。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局長陳冠義7日表示，大溪花海休閒農場甫於2日加入休閒農業區家族，與好時節休閒農場、富田香草休閒農場並列康莊休閒農業區三大休閒場域。康莊休區的休閒農場串連有機農業聚落，構築起一個可以享受生活、生產與體驗世外桃花源。

陳冠義說：康莊休區地理位置得天獨厚，擁有四通八達的交通動線，及多元豐富的休憩資源，是不容錯過的絕佳農遊場域。而「大溪花海休閒農場」幅員廣大、景觀優美。建議遊客結合週邊知名的大溪、慈湖園區，規劃一日遊行程，飽覽北橫醉人風情同時，也體驗桃園農遊的魅力與樂趣。

▲大溪花海休閒農場加入，康莊休區添生力軍

▲康莊休區-大溪花海休閒農場鳥瞰。（圖／農業局提供）

近年來桃園市休閒農業蓬勃發展，截至目前已成功劃定10個休閒農業區，並輔導30家休閒農場取得許可登記證，成為市民朋友及各地遊客從事戶外休閒活動的熱門去處。市府團隊除了重視休區、農場的服務量能外，更持續推動休閒農業場域的優化，如輔導農場營造雙語環境，以進一步提升服務品質。

▲大溪花海休閒農場加入，康莊休區添生力軍

▲康莊休區-小朋友農遊體驗。（圖／農業局提供）

大溪為北橫旅遊風景區的首站，北橫保有許多未開發原始風景區，保存完整的原住民文化，以北橫台七線串起大溪到棲蘭、明池的帶狀風景區，觀光潛力資源豐沛。大溪區除遠近馳名的月眉休區外，農委會於109年公告劃定康莊休區，亦是看好休區擁有豐富的農業、文化資源，且生態、景觀多元。

▲大溪花海休閒農場加入，康莊休區添生力軍

▲大溪花海農場景觀。（圖／農業局提供）

「大溪花海休閒農場」位於慈湖附近，克服疫情導致百業蕭條的困境，在市府團隊不遺餘力的輔導下，正式加入休閒農場的行列，成為桃園市第31家休閒農場，同時也是大溪區第4家休閒農場，由此可見休閒農業的市場需求不容小覷。

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