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把握春節連假最後1天　新北休閒農場品茶、賞櫻、啖美食

▲新北休閒農場品茶、賞櫻、啖美食。（圖／新北市農業局提供）

▲新北三峽熊空森林休閒農場採茶。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

春節連假即將結束，來場農家饗宴吧！新北市內有多家合法經營的休閒農場，非常適合闔家一同出遊，不僅能享受自然生態環境及手作樂趣，更有多項年節優惠提供給民眾，歡迎市民朋友把握春節最後假期，來趟新北休閒農場欣賞自然生態環境及體驗農家生活樂趣之旅。

農業局長李玟，位於三峽群山中的「熊空森林休閒農場」由知名製茶企業「臺灣農林股份有限公司」經營，農場占地約6公頃，以自然農法、低密度開發方式種植茶樹，全程經驗證採有機栽培，每一棵茶樹在無化學肥料、無農藥的環境下自然生長，在友善環境、自然食物鏈的運作下，藉深度導覽形式介紹熊空整體有機生態與茶樹栽種。此外，熊空森林休閒農場更是北部知名的賞櫻景點，帶著家人親友一同來三峽賞櫻品茶，遠離都市的塵囂。

▲新北休閒農場品茶、賞櫻、啖美食。（圖／新北市農業局提供）

▲熊空森林休閒農場櫻花美景。（圖／資料照／新北市農業局提供，下同）

李玟說，雙溪區「雙溪平林休閒農場」主打家常美味農家菜餚，食材選用雙溪特產山藥、野薑花以及雙溪本地豬農養的黑毛豬入菜，雙溪種植的基隆原生種山藥有豐富的營養價值；野薑花入菜口味獨特；雙溪黑毛豬口感Q彈沒有腥味；以及農場的正宗放山雞及桶仔雞肉質鮮嫩多汁。

「雙溪平林休閒農場」堅持吃當季、用當地，實踐產地到餐桌理念，春節期間消費滿5000元送1罐黃金泡菜，歡迎大家來嚐鮮。農場「招牌手工花生糖」，使用雲林9號花生及麥芽製作，加入陳皮讓花生糖好吃不上火，甜而不膩又不黏牙，大人、小孩都愛不釋手，歡迎大家來選購。

▲新北休閒農場品茶、賞櫻、啖美食。（圖／新北市農業局提供）

▲雙溪平林休閒農場DIY體驗。

此外，農場更於2018年5月通過環境教育設施場所的認證，以寬闊的場域為教室，豐富的生態為教材，帶領遊客培養保護環境的態度與價值觀，讓民眾在日常生活中落實環保及永續發展意識。而農場堅持不使用殺蟲劑與除草劑，讓自然萬物在園區中不受任何干擾，打造出適合螢火蟲生存的棲地，每年4-5月是雙溪平林休閒農場的螢火蟲季，滿天飛舞的螢光閃閃動人，歡迎民眾屆時到場賞螢。

農業局表示，新北市目前共有18家休閒農場，分佈於淡水、三芝、石門、金山、五股、雙溪、三峽等區，每家農場都各有特色，相關資訊可上「農業易遊網」網站查詢，歡迎市民朋友過年期間到新北市的休閒農場春遊。

▲新北休閒農場品茶、賞櫻、啖美食。（圖／新北市農業局提供）

▲雙溪平林休閒農場農村美食DIY。

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