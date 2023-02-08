工藝中心加拿大舉辦農曆新年藝術節　用天然染色工藝介紹台灣

▲2023加拿大「農曆新年藝術節」以台灣天然染色工藝為題，與在地加拿大朋友分享新年喜悅。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣工藝研究發展中心於今年春節期間，與加拿大亞裔協會共同辦理2023加拿大「農曆新年藝術節」相關活動，以台灣天然染色工藝為題，與加拿大當地朋友共同分享新年的喜悅。

工藝中心指出，加拿大「LunarFest」活動始於2009年，承襲傳統與當代文化，為當地著名的藝術文化展演活動，每年都會邀請加拿大原住民、多元族裔及台灣等國際藝術家齊聚，共襄盛舉；今年在疫情之後，工藝中心再度與加拿大亞裔協會合作，以台灣天然染工藝「臺灣色（Color of Formosa）」 為主題辦理展覽及活動，包含藝術、社區、校園、研究和生活等面向，以展覽、校園工坊及體驗工坊及交流等方式慶祝農曆新年活動。

此外，工藝中心積極推動工藝校園紮根計畫，將工藝課程帶進中小學，讓學生從手作培養未來解決問題的能力及美感力，並期望透過此次台加合作，將此概念推展至加拿大：如以新竹新埔柿染坊的型染技法，帶給5000名加拿大中小學生體驗天然染色的樂趣，建立未來進一步的工藝教育與政策交流合作基礎。

工藝中心主任張仁吉表示，台灣和加拿大都具有多元族群的特性，工藝中心以「一社群一工藝」作為實踐方式，對不同社群都有專屬的工藝對待，並採分齡、分眾方式對應規劃相關工藝計畫，如針對兒童及學生族群的「工藝校園扎根驅動方程式計畫」，對青壯年提供「工藝學校」、「一日學徒計畫」、「工藝行旅計畫」以及對老年族群療癒陪伴的「臺灣綠工藝希望工程示範計畫」等，期待觀展的國際貴賓了解台灣工藝。

工藝中心指出，本次活動參與藝術家、設計師與團體，包括陳景林、馬毓秀、徐秋宜、許艷玲、謝國鵬、林潔怡、孫翠蘭、陳翊羽、天染工坊、宜蘭染工坊、新埔柿染坊；展期至2月20日，地點在溫哥華：格蘭維爾島藝文園區，Ocean Art Works Pavilion。