北美「極渦寒潮」爆發！ 鄭明典預警：24小時內1地恐現極冷事件

▲鄭明典示警，北美極渦寒潮爆發。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

記者張乃文／台北報導

中央氣象局長鄭明典除了針對台灣的天氣狀況示警，今(3)天他也貼出一張模式圖預警，預測未來24小時內，加拿大紐英倫極冷事件將出現。他表示，加拿大及美國對於受影響區域都已發布酷寒警報，在深紫色會達到負30度的溫度，甚至有可能會出現負40度極低溫。

「北美極渦寒潮爆發！」鄭明典在臉書提到，北美氣象預報很習慣使用急渦，而在他所貼出的圖片中，可看到各種色階，其中以「深紫色」為最冷，而比深紫色更冷的地方則變成「米黃色」，換言之，圖片中被深紫色環繞的米黃色，就是最冷的地方。

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鄭明典說，這種冷在紅色圈內，也就是北緯60度並不特別稀罕，但是移出紅色圈外，就是很冷的「寒潮事件」。且他預測，未來24小時內，加拿大紐英倫極冷事件將出現。

鄭明典接受《ETtoday新聞雲》訪問時解釋，之所以會出現米黃色的狀況，就是那個區域剛好在北極冷空氣外流的路徑上，也因為空氣質量從北極流出，同時會有空氣流進，北極也同樣會出現有些地區溫度比較高的情況。他指出，這張模式圖其實是從北極上空往下看整個北半球，台灣就位在這張圖片的中間偏下，橘黃色部分。

對於亞洲影響部分，鄭明典則說，其實是對於加拿大與美國的影響較為特別，相關區域都已經發布酷寒警報。