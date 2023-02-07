盧秀燕南下弔唁星雲大師！細數佛光山很照顧中市府：祝他一路好走

▲盧秀燕南下弔唁星雲大師。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞、許宥孺／高雄報導

佛光山開山星雲大師於2月5日圓寂，享耆壽97歲，即日起，佛光山每日上午9點至下午5點開放弔唁。台中市長盧秀燕7日南下到佛光山雲居樓捻香致意，祝福大師一路好走。

佛光山惠中寺每年底都會到台中市政府致贈臘八粥，感謝市府人員為民服務的辛勞，去年底，佛光山惠中寺住持除了準備臘八粥，還致贈星雲大師新春墨寶「仁和安康，富樂吉祥」給市長盧秀燕。

盧秀燕今日下午在市府官員和多位議員陪同下，特別南下到佛光山雲居樓悼唁星雲大師，在師父引領下，向大師捻香致意，隨後步出門外，發表一段簡單談話。

▲盧秀燕細數佛光山對中市府相當照顧。（圖／記者陳宏瑞攝）

盧秀燕表示，她今天專程從台中到高雄來悼念一代宗教家，星雲大師在他的人生中推動人間佛教濟世渡人，同時他也推動「三好運動」，要存好心、說好話、做好事，這就是台灣的價值，台灣的價值就是善良。

她說，佛光山對台中市政府非常照顧，尤其佛光山在台中的惠中寺和中市府有很多合作互助方案，譬如說，疫情期間，佛光山捐贈非常多稀有的醫療物資給我們，包括當時非常稀有的N95口罩，提供給警消醫護人員。

盧秀燕說，我們對星雲大師非常敬重，也非常懷念他，她特別代表中市府、台中市民來向大師辭行，也向他致敬、致謝，祝他一路好走。