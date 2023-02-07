以數位科技輔助閱讀　大武國中獲頒未來素養學堂閱讀素養典範學校

▲大武國中獲頒未來素養學堂閱讀素養典範學校。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



為提升學生閱讀素養並善用數位工具的能力，台東縣大武國中自110 學年度起參加台灣素養教育協會舉辦「未來素養學堂-偏鄉閱讀素養典範學校支持計畫」，同年獲得種子學校認證，今年度更進一步榮獲典範學校殊榮。



教育處長林政宏指出，過去偏鄉學校總讓人有偏僻、缺資源、教師流動率高的刻板印象，為此，大武國中主動申請未來素養學堂計畫，配合生生有平板政策，藉由科技輔助，以數位平台系統化功能支持老師的教與學生的學，教師可透過系統平台後端的數據分析，精準的掌握學習的改變與影響，有效提升學生閱讀素養，以科技系統方式支持偏鄉教師。

教育處進一步說明，大武國中在推動閱讀素養可分為3個方向，一、有效的資源整合，經常透過教師共備討論閱讀素養教學特色及目標內涵；務實盤點並有效整合運用學校軟體環境與硬體資源結合校以及校務行政及教學團隊成員的分工與合作策略。二、教學規劃的邏輯清晰可行，善用數位平板，各領域多元學習的閱讀素養教學策略；融入數位教學資源，提升學生學習興趣與閱讀理解能力；教學規劃貼近大武學生學習情境，教師有明確追蹤學習成效做法。三、校園內部永續與外部影響，結合學校教育願景及校訂課程；規劃長期推動的教師專業成長機制，規劃各領域互相合作支持的方案。



大武國中校長楊明政表示，學校自110學年起將閱讀素養融入校訂課程設計，搭配Pagamo數位學習平台、閱讀多元文本探究，提出符合創新教學、啟發孩子興趣閱讀素養的教學方案，歷經種子學校一年多的深根，成為台東縣國中數位閱讀平台計畫的推手。能成為典範學校，最重要的關鍵就是學校形成學習型組織氛圍，教師看到學生的需要，願意付出更多的時間與心力，投注提升學生能力的養成，實在令人感動！