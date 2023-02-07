麻將最大黨「公益麻將總決賽」將開打　256名選手拚100萬獎金

▲麻將最大黨主席郭璽。（圖／麻將最大黨提供，下同）



記者陶本和／台北報導

為了推廣麻成為全民正當休閒娛樂，「麻將最大黨」已獲得內政部備案同意申請成立成為政黨，同時間也舉辦了第一屆「全國慈善公益盃麻將大賽」，總決賽將在2月19日台大體育館舉行，總獎金高達100萬，冠軍選手將獲得獎金新台幣50萬元。

麻將最大黨7日舉辦活動記者會，開場由專業舞者結合流行音樂「麻將哥」，編排專屬麻將活動的「麻將舞」，以活潑舞步及洗腦的弦律打造歡樂氣氛，邀請年輕辣妹現場模擬麻將實境秀，展現不分年齡層都能打麻將同樂，長輩以麻將當成正當的休閒娛樂，鼓勵長輩們能夠多動腦活化思考邏輯。

麻將最大黨黨主席郭璽表示，為了要翻轉外界對麻將就是賭博的刻板印象，舉辦這次麻將公益大賽，期望能讓民眾對麻將活動有所改觀，另一方面是為慈善團體做公益，鼓勵大家一起幫助社會弱勢族群，讓他們能獲得更多的關懷及照護，此次總計捐出75萬，分別捐給社團法人中華安得烈慈善協會、財團法人臺中市私立衡山社會福利基金會、財團法人高雄市清華荷社會福利慈善事業基金會各25萬。

晉升總決賽的參賽選手張先生說，經過了十幾場的腦力對決，終於殺進總決賽了，希望可以在總決賽中獲得好成績，可以抱走50萬大獎。負責說明賽事的麻將最大黨副主席張華特表示，這次比賽總獎金100萬元，第一名將可獲得50萬元獎金，第二名20萬元，第三名10萬元，第四名5萬元，其餘名次獎金依序為1萬元、6,000元、3,000元及2,000元，預祝參賽者可以獲得好名次，也歡迎喜歡麻將的民眾前來觀賽。

這場慈善麻將賽從1萬多人參賽，歷經2千多場次晉級，目前賽制已進到複賽，其中最年長的100歲人瑞鄧奮力及其年紀超過90歲的3位長輩也晉級決賽，總決賽當天，有機會見到一桌年紀總和超過300歲的長輩一同打麻將競賽。

公益盃麻將大賽總決賽將於2月19日在台大體育館舉行，晉升總決賽的參賽者共計256名，現場開放民眾到場觀賽加油，歡迎大家前往感受64桌同時搓麻將的熱鬧氛圍。