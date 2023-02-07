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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

麻將最大黨主席將開直播！線上評論時事　盼洗刷麻將污名

▲▼。（圖／麻將最大黨提供）

▲郭璽將開直播評論時事。（圖／麻將最大黨提供）

記者朱祖儀／綜合報導

台灣麻將最大黨主席郭璽為了幫麻將擺脫長期遭汙名化的狀況，成立政黨想要改變社會大眾的看法，也預計要推公投盼修訂法律。對於去年九合一大選的政壇亂象，他也決定要跟上潮流，開始網路直播點評時事，且持續推動自己的理念，希望能為人民服務。

郭璽表示，麻將對老人的健康是很有幫助的，讓長輩持續打麻將，不僅可以找到朋友，還能動腦幫助延緩老化，因此打算在今年中推出第一個公投提案，「您是否同意在台灣及離島地區，65歲以上老人在公開合法的商地打麻將，其彩金在新台幣1000元以內，應排除刑法第266條賭博罰之適用」，讓長者可以在合理的規範和金額內開心打麻將。

郭璽也透露，近年來觀察了很多政治亂象，認為現在有不少政治人物都忽視人民的聲音，而他們是真正為了人民的政黨，因此既然已經成立政黨，也要準備開直播點評時事，讓民眾更了解他的想法。他也說麻將最大黨沒有自己的頻道，為避免被邊緣化，才會有開直播的想法，讓麻將最大黨可以走入民眾的生活之中。

為了讓民眾對於麻將活動改觀，麻將最大黨也推出公益麻將總決賽，祭出高達100萬元的總獎金，晉升總決賽的參賽者共計256名，將於2月19日在台大體育館舉行，現場開放民眾到場觀賽，希望大家可以一起到現場，感受一下搓麻將的熱鬧氣氛。

▲▼。（圖／麻將最大黨提供）

▲麻將最大黨的公益麻將總決賽即將開打。（圖／麻將最大黨提供）

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