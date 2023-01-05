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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

麻將最大黨「公益麻將總決賽」來了！　舉行時間、地點曝光

▲▼。（圖／麻將最大黨提供）

▲麻將最大黨將推公投。（圖／麻將最大黨提供）

記者朱祖儀／綜合報導

台灣麻將最大黨已獲內政部同意備案，黨主席郭璽表示，麻將最大黨主要是以關心民生為宗旨，希望可以幫麻將洗脫長久以來被汙名化的狀況，今年中將推公投盼修訂法律。與此同時，麻將最大黨也舉行全台麻將公益大賽，初賽已經結束，將於2月19日在台北舉行總決賽。

麻將最大黨舉辦的麻將公益大賽，初賽已經在去年12月結束，今年1月將繼續進行複賽和決賽，最終總決賽將在2月19日於台灣大學體育館登場，開放民眾參觀，有興趣的人可以到現場觀賞麻將比賽。在此之前，麻將最大黨會在2月7日在台北國泰萬怡酒店的杜鵑廳舉辦記者會，將說明整場賽程的相關問題。

▲▼。（圖／麻將最大黨提供）

▲麻將最大黨將在2月19日舉行麻將大賽總決賽。（圖／麻將最大黨提供）

郭璽強調，舉辦這次麻將公益大賽得到許多企業的支持，主要是為慈善公益團體媒合捐款，另外也希望可以改善一般人對麻將活動的想法。此次協助舉行公益活動的有常青國際有限公司與公益時間銀行，接受公益捐款的慈善團體包括中華安得烈慈善協會、衡山基金會以及高雄市新華荷社會福利慈善基金會等。

郭璽也說，成立麻將最大黨主要就是想要替麻將去汙名化，因此他們將在今年中推出第一個公投提案，「您是否同意在台灣及離島地區，65歲以上老人在公開合法的商地打麻將，其彩金在新台幣1000元以內，應排除刑法第266條賭博罰之適用」，希望可以獲得民眾支持。他也一再強調，很多老年人透過麻將找到朋友，打麻將也能幫助延緩老化，因此他希望讓長者可以在合理的規範和金額內開心打麻將，不要被刑法限制。

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