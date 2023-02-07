耗費10年完成90分鐘舞作記錄　雲門《薪傳》舞譜大師雷庫克過世

▲《薪傳》舞譜封面及手稿，永久收藏於紐約舞譜局。（圖／雲門提供）

記者林育綾／台北報導

雲門創辦人林懷民將重排有45年歷史的《薪傳》，在今年4月重新演出；不過在重演前夕，卻傳來記錄《薪傳》的舞譜大師雷·庫克(Ray Cook)在紐約家中過世的消息，享年89歲。林懷民接到噩耗後相當難過，表示這次一定要把《薪傳》排練得更好，以慰他在天之靈。

雷·庫克是國際上備受尊崇的舞譜專家，由於舞譜工程浩大，記譜人要明確記下舞台上每一瞬間，每位舞者的動作、方位，還有群體和音樂的關係。他在生前耗費了10年時間，才完成《薪傳》的舞作記錄。

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跟《薪傳》的相遇，是1986年他在香港首度看到演出時大受感動，當時他描述，一輩子只有3次這樣的感動：聽瑪莎·葛蘭姆的演説，看威廉·佛賽的《情歌》，以及林懷民的《薪傳》，「耳朵都豎起來，全身細胞都被震起，整個心好像提到喉嚨。」因此決心把這齣舞記成舞譜。

1992年雷·庫克到台北，第一次記錄東方肢體動作，特別在幾所美國舞蹈系，運用舞譜把《薪傳》當中的〈渡海〉教給舞者演出，藉此改善自己的記譜。2000年他再度來台，住了6個月，完成90分鐘舞作的初稿；2002年才把完整的舞譜交給紐約舞譜局永久收藏，提供給舞團與舞蹈系演出、研究。同年紐約州立大學、澳洲西澳大學、香港演藝學院，還有國立臺北藝術大學，四個舞蹈系學生聚集德國杜塞朵夫，接力合演透過舞譜重現的全本《薪傳》。

▲雷·庫克記錄《薪傳》舞譜手稿。（圖／雲門文獻室提供）



雷·庫克原籍澳洲，自紐約茱莉亞學院舞蹈系畢業後，在美澳兩國演出、教學、導演、記譜，也任教紐約州的瓦薩學院。1996年以榮譽退休教授的身份退休後，仍然活躍與紐約舞蹈界和舞譜界。今年1月17日，雷·庫克在住家過世，享年89歲。

紐約舞譜局在弔念他的訃文裡，特別用長段文字讚賞他《薪傳》的舞譜，表示斯人已逝，但《薪傳》將可因他的舞譜繼續薪傳下去。林懷民得到惡耗後，傷心難過，表示要更加努力，把這次雲門50周年的《薪傳》排練得更好，以慰雷·庫克在天之靈。